بنك «CIB» يدعم مؤسسة «SHARE A SMILE» لمساعدة الأطفال الأكثر إحتياجاً

قال عمرو الجانيني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المتدب بالبنك التجاري الدولي "CIB"، إن البنك يدعم مؤسسة SHARE A SMILE بشكل كامل لما لها من دور قوي في دعم ومساعدة الأطفال الأكثر إحتياجاً.



وجاء ذلك خلال افتتاح أول مركز للمتطوعين في الشرق الأوسط، بدعم الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبرعاية وحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.



وأضاف "الجانيني" أن مؤسسة شارك بابتسامة تتيح جميع الخدمات الممكنة للمساهمة في دعم وتطوير الأطفال الأكثر إحتياجاً ومساعدتهم للوصول إلى مستقبل أفضل، مؤكداً أن CIB يضع على رأس أولوياته دعم المؤسسات الخيرية التي تساهم بدورها في تحسين المجتمع.



وجدير بالذكر أن مؤسسة شارك بابتسامة (SHARE A SMILE) هي منظمة غير ربحية تهدف إلى تنمية ثقافة العمل التطوعي في مصر.

وانتشرت فكرة "شارك بابتسامة" كمبادرة في عام 2008 ثم تم تأسيسها كمؤسسة رسمية في عام 2017، ومن خلال شبكة متواضعة من المتطوعين، تمكنت SAS خلال الـ 12 عامًا الماضية من رسم البسمة على وجوه آلاف المصريين.



ولا يقتصر هدف المؤسسة على رسم البسمة على وجوه المستفيدين فحسب، بل على وجوه آلاف المتطوعين الذين يشعرون بالتجدد والنشاط والسعادة.

وتحرص SAS على متابعة ودعم رؤية واستراتيجية مصر 2030 والتي تعكس تركيزها على أهداف التنمية المستدامة الثلاثة الرئيسية (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية).



وتطمح مؤسسة شارك بابتسامة للوصول إلى المجتمعات الأكثر إحتياجاً من خلال أنشطتها المختلفة، فضلاً عن تشجيع ثقافة العمل التطوعي، حيث تعمل مؤسسة Share A Smile على إشعال قوة المجتمع من خلال تنمية قوة تطوعية شغوفة لتقديم برامج مؤثرة وأعمال حالات سريعة الاستجابة واتصالات تكاملية من أجل تعزيز الفرح والتمكين والاكتفاء الذاتي من أجل مصر أكثر إشراقًا.