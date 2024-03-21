DoorDash تختبر ميزة التوصيل بالطائرات من دون طيار

أعلنت شركة DoorDash للتو عن إطلاق برنامج تجريبي لتوصيل الطائرات بدون طيار، بالشراكة مع Alphabet’s Wing. بدأ الاختبار في كريستيانسبورج، فيرجينيا (يبلغ عدد السكان حوالي 22000 نسمة)، ويقتصر فقط على "العناصر المؤهلة" من سلسلة الوجبات السريعة Wendy's. ما إذا كان ذلك يشمل بهار الحلوى / القلي الشهير Frosty غير واضح حتى الآن.



لا يوجد سوى موقع واحد تابع لشركة Wendy، ولكن يجب على المستهلكين المحليين رؤية علامة التبويب "التوصيل بواسطة الطائرة بدون طيار" في صفحة الدفع DoorDash. وتقول الشركة إن الطلبات يجب أن تصل خلال 30 دقيقة أو أقل، مما يجعل الطائرات بدون طيار تحلق على ارتفاع عالٍ بنفس سرعة توصيل البيتزا القياسية في الثمانينيات.

يقول DoorDash أيضًا أن مطعم Wendy هو الشريك الأول للمطعم، مما يشير إلى وجود المزيد من المطاعم في الطريق. وتعتقد الشركة أن الطائرات بدون طيار ستوفر خيارات توصيل أكثر كفاءة واستدامة وملاءمة للمستهلكين. ولتحقيق هذه الغاية، تخطط منصة توصيل الطعام عبر الإنترنت لفتح البرنامج لمزيد من المدن الأمريكية على مدار العام.

إذا كان كل هذا يبدو مألوفًا بشكل مخيف، فأنت لا تتخيل الأشياء. ظهرت هذه الأنواع من البرامج التجريبية في كل مكان. هذه ليست حتى الشراكة الأولى بين DoorDash وWing. تعاونت الشركات في عام 2022 للقيام بشيء مماثل في أستراليا. حقق البرنامج نجاحًا كبيرًا، وتوسع في النهاية ليشمل 60 مطعمًا مشاركًا في كوينزلاند.

وينج هو القائد الواضح في هذا المجال. بدأت الشركة مؤخرًا في تقديم خدمات التوصيل بطائرات بدون طيار من Walmart إلى مستهلكي دالاس. في وقت سابق من هذا العام، كشفت Wing عن طائرة توصيل جديدة بدون طيار تصل سرعتها إلى 65 ميلاً في الساعة، مع قدرة حمولة قصوى تبلغ خمسة أرطال. هذا، وفقًا لحساباتي، ما يقرب من ستة Wendy's Baconators.