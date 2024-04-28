رسمياً.. صعود ديروط لدوري المحترفين وهبوط ملوي

انتهت منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى بمجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني ب، حيث أسفرت نتائج الجولة الأخيرة على صعود فريق ديروط إلى دوري المحترفين وهبوط فريق ملوي إلى دوري القسم الثالث .

إقرأ أيضًا..

نتائج الجولة الأخير للمجموعة الأولى بمجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني ب :

حيث فاز فريق الالومنيوم على فريق كيما أسوان برباعية مقابل ثلاثة، انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الالومنيوم بثلاثية نظيفة عن طريق بنزيما هدفين وخطاب هدف.

فاز فريق طهطا على فريق ديروط بثلاثية نظيفة انتهى الشوط الأول بتقدم فريق طهطا بهدف دون رد.

فاز فريق شبان قنا على فريق الاقصر بثلاثية مقابل هدفين سجل احمد الجبلاوي هدفين وكيرلس ماهر لقنا

وحصل فريق اسمنت اسيوط على راحة هذا الاسبوع

نجح فريق قوص بقيادة سيد غريب في تحقيق إنجازاً كبيراً بالفوز على نادي ملوي بهدف نظيف خارج ملعبه والبقاء رسمياً في دوري الممتاز ب الموسم القادم .

ترتيب المجموعة الاولى بمجموعة الصعيد بعد الجولة الأخيرة :

1- ديروط 35 نقطة

2 - الالومنيوم 35 نقطة

3- اسمنت اسيوط 27 نقطة

4- طهطا 25 نقطة

5- كيما اسوان 20 نقطة

6 - الاقصر 18 نقطة

7- شبان قنا 17 نقطة

8- قوص 11 نقطة

9- ملوي 8 نقاط