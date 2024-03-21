إتاحة أجهزة تلفزيون سامسونج الجديدة للطلب المسبق

قدمت سامسونج للتو تفاصيل التوفر لمجموعة كاملة من أجهزة التلفاز الجديدة كجزء من حدث Unbox & Discover. وتشمل هذه نماذج Neo QLED 8K ونماذج Neo QLED 4K وصناديق OLED المتنوعة. تم إثارة العديد من أجهزة التلفاز هذه في الأصل في معرض CES، ولكن الآن أصبحت الطلبات المسبقة مفتوحة بالفعل للمستهلكين الذين يبحثون عن طريقة جديدة لمشاهدة عرض Star Wars القادم.

تطلق سامسونج على NEO QLED QN900D لقب "أنحف تلفزيون 8K وأكثرها تميزًا في السوق على الإطلاق". إنه يحتوي على كل ما يمكنك التفكير فيه، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى المحتوى إلى 8K. وهذا من شأنه أن يجذب المستهلكين الفضوليين والحذرين إلى عالم أجهزة تلفزيون 8K. يفتقر معظم موفري المحتوى إلى خيارات البث الأصلية بدقة 8K، الأمر الذي قد يمثل مشكلة كبيرة. يمكن لميزة AI Upscaling Pro من سامسونج أيضًا ترقية وسائط HD / SD إلى 4K.



تساعد ميزة خوارزمية أخرى، وهي Real Depth Enhancer Pro، على تعزيز التباين بين المقدمة والخلفية، مما يجعل متابعة المحتوى سريع الخطى مثل سباقات F1 أسهل. تشتمل أجهزة التلفاز أيضًا على Gaming Hub من سامسونج وصوت Dolby Atmos ودعم Wi-FI 6E. وأخيرًا، فهي تتميز بلغة تصميم Infinity Air الخاصة بالشركة، والتي تضمن وصول الصورة إلى جميع الحواف لزيادة الانغماس. ويتوفر تلفزيون 8K QLED QN900D بإصدارات 65 بوصة و75 بوصة و85 بوصة، وبأسعار تبدأ من 5000 دولار. نعم، فهي ليست رخيصة.



تعد طرازات 8K NEO QLED QN800D أرخص قليلاً، حيث يبدأ سعرها من 3500 دولار. لا تزال أجهزة التلفاز هذه تتمتع بقدرات كبيرة، مع نفس ميزات ترقية الذكاء الاصطناعي الموجودة في QN900D. في واقع الأمر، فهو يحتوي على كل ما تم العثور عليه تقريبًا مع شقيقه الأغلى ثمناً، بما في ذلك صوت Dolby Atmos، وتقنية تحسين العمق نفسها، وGaming Hub من سامسونج، والمزيد. ومع ذلك، فإن QN800D ليس نحيفًا تمامًا ولا يتميز بتصميم Infinity Air من الحافة إلى الحافة. يصل معدل التحديث إلى 165 هرتز، مقارنة بـ 240 هرتز مع QN900D. كما أنه متوفر بموديلات 65 بوصة و75 بوصة و85 بوصة.

هناك أيضًا زوج من مجموعات Neo QLED 4K التي تتميز بالكثير من نفس التقنية، مع بعض القيود. توفر QN90D وQN85D ترقية الذكاء الاصطناعي، ولكن إلى 4K فقط، لأسباب واضحة. وهي تتضمن نفس البرنامج الترفيهي، بما في ذلك Gaming Hub من سامسونج، وتتميز بصوت Dolby Atmos. والفرق الأساسي بين الاثنين هو أن QN90D يتميز بمعدل تحديث يبلغ 144 هرتز، بينما يبلغ الحد الأقصى لـ QN85D 120 هرتز. وتتراوح أحجام هذه المجموعات من 43 بوصة إلى 98 بوصة، وبأسعار تبدأ من 1400 دولار.



وأخيرًا، هناك تلفزيونات OLED. يوفر كل من S95D وS90D لوحات OLED نقية، وترقية الذكاء الاصطناعي إلى 4K، وتقنية تعزيز العمق، ومجموعة من الميزات الذكية وصوت Dolby Atmos، من بين أدوات أخرى. هناك بعض الاختلافات الدقيقة بين النموذجين. يتميز S95D بتقنية HDR Pro الخاصة بالشركة، بينما يتضمن S90D تقنية HDR+. بشكل عام، تكون مجموعات HDR Pro أكثر سطوعًا، مما يؤدي إلى تباين أكثر ثراءً وطبيعيًا. يتوفر جهاز S95D بأحجام تصل إلى 77 بوصة، وبأسعار تبدأ من 2600 دولار. ويتوفر جهاز S90D بأحجام تصل إلى 65 بوصة، وبأسعار تبدأ من 2000 دولار.