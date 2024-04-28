بالصور.. مصيلحى يكرم براعم كرة القدم بالاتحاد السكندرى
كرم محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى فرق قطاع البراعم لكرة القدم بقيادة الكابتن مصطفي فوزي وبحضور كل من عضوى مجلس الادارة إبراهيم شعبان و محمد البحيرى واللواء ايمن عوض مدير النادي لفرع سموحة والكابتن عصام عبد العزيز مساعد مدير النادي للشئون الرياضية والكابتن حسن مرسي والكابتن نصر ابراهيم و الأجهزة الفنية و الإدارية بالقطاع
وأعلن الموقع الرسمى للنادى عن حفل التكريم حيث أشاد رئيس النادي بالتطور المستمر و بشكل أكثر من رائع للقطاع خلال الفترة الماضية ، و أكد أنه ينتظر من فرق القطاع أستمرار فى هذا الأداء الطيب و النتائج المتميزه خلال المرحلة المقبلة.