دعوى قضائية ضد آبل لمكافحة الاحتكار

رفعت وزارة العدل الأمريكية وأكثر من اثنتي عشرة ولاية دعوى قضائية ضد شركة أبل في محكمة اتحادية، متهمة إياها بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار من خلال جعل أجهزتها ومنتجاتها البرمجية غير متاحة إلى حد كبير للمنافسين. إن نهج "الحديقة المسورة" الذي تتبعه شركة Apple في العمل، كما يطلق عليه في كثير من الأحيان، يجعل من الصعب على المنافسين التنافس وعلى العملاء التحول إلى منتجات الشركات الأخرى. وتأتي هذه الدعوى في أعقاب فرض المفوضية الأوروبية على شركة أبل غرامة قدرها 1.8 مليار يورو (1.95 مليار دولار). وخلصت اللجنة إلى أن شركة أبل منعت مطوري بث الموسيقى من "إبلاغ مستخدمي iOS عن خدمات الاشتراك في الموسيقى البديلة والأرخص المتاحة" خارج متجر التطبيقات.

وكتب المدعي العام ميريك جارلاند في بيان صحفي نشرته شبكة CNN: "تقوم شركة Apple بتقويض التطبيقات والمنتجات والخدمات التي من شأنها أن تجعل المستخدمين أقل اعتمادًا على iPhone". "تمارس شركة Apple سلطتها الاحتكارية لانتزاع المزيد من الأموال من المستهلكين والمطورين ومنشئي المحتوى والفنانين والناشرين والشركات الصغيرة والتجار وغيرهم."

وتزعم الشكوى أن شركة آبل احتكرت سوق تطبيقات البرامج بشكل غير قانوني، حيث اقترحت وزارة العدل أن الشركة استخدمت سيطرتها على نظام التشغيل iOS لمنع التطبيقات المبتكرة وخدمات البث السحابي من الجمهور. تشير الدعوى أيضًا إلى أن شركة Apple جعلت من الصعب ظهور رسائل Android على أجهزة iPhone، وعرقلت منصات الدفع المنافسة وقيدت كيفية تكامل الهواتف الذكية المنافسة مع أجهزة iOS.

وجاء في الشكوى: "من خلال خنق هذه التقنيات، وغيرها الكثير، تعمل شركة أبل على تعزيز الخندق المحيط باحتكارها للهواتف الذكية، ليس من خلال جعل منتجاتها أكثر جاذبية للمستخدمين، ولكن من خلال تثبيط الابتكار الذي يهدد احتكار أبل للهواتف الذكية".

وأصدرت شركة آبل بيانًا بخصوص الدعوى، أشارت فيه إلى أنها ستعيق قدرتها على تصنيع أنواع الأدوات والبرامج التي تجعلها واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم. وقالت الشركة أيضًا إن الدعوى القضائية، إذا نجحت، ستشكل "سابقة خطيرة، ستمكن الحكومة من اتخاذ يد قوية في تصميم التكنولوجيا البشرية".

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة أن وزارة العدل، التي كانت على ما يبدو تقترب من الانتهاء من التحقيق في الشركة، يمكن أن ترفع "قضية شاملة لمكافحة الاحتكار" ضد شركة أبل في يناير. وبينما ركز القسم في البداية على الاستراتيجيات التي اتخذتها الشركة لحماية هيمنة آيفون، فقد ورد أنه قام بتوسيع نطاق تحقيقاته ليشمل جوانب أخرى من أعمال أبل. وفقًا لصحيفة التايمز، بحثت وزارة العدل أيضًا في كيفية قدرة Apple Watch على التكامل بشكل أعمق مع iPhone مقارنة بالأجهزة القابلة للارتداء المنافسة وحقيقة أن أنظمة التشغيل المنافسة لا يمكنها الوصول إلى خدمة iMessage الخاصة بالشركة.

هذه الدعوى القضائية المرفوعة ضد شركة آبل هي مجرد أحدث دليل على التدقيق الحكومي المتزايد على أكبر اللاعبين في صناعة التكنولوجيا. وسبق أن اتهمت وزارة العدل جوجل بالحفاظ على احتكار غير عادل للبحث والإعلانات المرتبطة بالبحث، كما رفعت دعوى قضائية منفصلة لمكافحة الاحتكار تتهم فيها الشركة باحتكار سوق الإعلانات الرقمية بشكل غير قانوني. وفي الوقت نفسه، رفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار ضد أمازون، متهمة إياها بممارسات احتكارية معينة تشمل منع التجار من عرض سلعهم بأسعار أقل على منصات أخرى. ورفعت المفوضية وأكثر من 40 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد شركة ميتا في عام 2020 أيضًا، بتهمة شراء المنافسين السابقين إنستجرام وواتساب لسحق المنافسة.