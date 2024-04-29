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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

غضب في الأهلي تجاه السولية والشحات وعقوبة على الثنائي

السولية والشحاات
السولية والشحاات

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك حالة غضب شديد داخل النادي الأهلي، تجاه عمرو السولية وحسين الشحات ثنائي الفريق، بعد تصرفهما أمام مازيمبي الكونغولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "خالد بيبو مدير الكرة، قرر توقيع عقوبة على عمرو السولية بمبلغ 100 ألف جنيه، بعد اعتراضه عقب استبداله خلال المباراة".

وأضاف أمير هشام: "كما تم معاقبة حسين الشحات لاعب الفريق، بسبب غضبه على عدم مشاركته في المباراة وإلقاء القميص الخاص به، رغم عودته مؤخرًا من الإصابة".

واختتم: "بعد نهاية المباراة دخل حسين الشحات غرفة الملابس في حالة غضب شديد، قبل دخول السويسري مارسيل كولر المدير الفني، إلى غرف الملابس عقب المباراة".

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