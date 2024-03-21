iPhone يغير التكنولوجيا بين عشية وضحاها

قدم ستيف جوبز جهاز آيفون في التاسع من يناير 2007، وهو الجهاز الذي أطلق عليه اسم "آي بود" بشاشة تعمل باللمس، والهاتف المحمول و"جهاز الاتصال عبر الإنترنت"، كل ذلك في منتج واحد.

هل نظرت على الفور إلى جهاز Motorola Razr الخاص بك بإحساس شديد بالكراهية. الآن، مع الاستفادة من الإدراك المتأخر، من السهل جدًا القول إن إطلاق iPhone كان الحدث الأكثر تحولًا في العشرين عامًا الماضية لتكنولوجيا المستهلك.

على الرغم من أن النموذج الأصلي كان يفتقر إلى الكثير من النواحي المهمة، إلا أن تأثيره كان فوريًا وضخمًا لدرجة أن تاريخ التكنولوجيا الاستهلاكية انقسم على الفور إلى عصرين: PreiPhone وPost iPhone.

لنأخذ على سبيل المثال ثورة الكمبيوتر الشخصي. كان نقل أجهزة كمبيوتر بحجم غرفة من معاهد الأبحاث إلى شيء يمكن لأي شخص عادي شراؤه واستخدامه في منزله بمثابة تقدم كبير بلا شك، ولكن كانت هناك نقاط انعطاف متعددة في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات ساعدت في الدخول في مجال الحوسبة الحديثة. مثلت أجهزة Apple II وTandy TRS-80 وCommodore PET 2001 في السبعينيات الموجة الأولى، تلتها ظهور أجهزة كمبيوتر IBM PC وMacintosh في الثمانينيات. لقد ترسخت الأمور بالفعل في التسعينيات مع هيمنة نظام التشغيل Microsoft Windows؛ كان وصول نظام التشغيل Windows 95 بمثابة لحظة تحويلية بشكل خاص. في التاريخ الحديث، أصبح الكمبيوتر المحمول قابلاً للتطبيق ثم أصبح مهيمنًا في أواخر التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مما غير طريقة تفكير معظم الناس في الحوسبة. كانت كل هذه الأحداث هي التي دفعت سوق الحوسبة الشخصية إلى الأمام، ولكن من الصعب القول إن أحدها كان أكثر أهمية من الآخر. لقد كان صعودًا وهبوطًا تدريجيًا لمختلف التقنيات هو الذي أوصلنا إلى العصر الحديث.

لكن سوق الهواتف المحمولة أعيد تشكيلها بالكامل بواسطة جهاز الآيفون، حتى ولو استغرق الأمر بضع سنوات حتى تظهر التأثيرات. تشبثت شركات مثل BlackBerry وPalm وNokia بمفهوم ما قبل iPhone للهاتف الذكي لفترة طويلة جدًا، مع التركيز على مستخدمي الأعمال ولوحات المفاتيح الفعلية وليس تحسين تجربة البرامج بشكل ملموس. لقد اختفت هذه الشركات أو أصبحت غير ذات صلة بالمستهلكين الرئيسيين الآن. كان تقديم شركة Palm لنظام التشغيل webOS الخاص بها وشراء Microsoft لشركة Nokia لدفع نظام Windows Phone إلى الأمام جهودًا معقولة لتحدي iPhone، لكنها كانت قليلة جدًا ومتأخرة جدًا. تأثرت جودة الأجهزة والبرامج أو فشلت في كلتا الحالتين، لكن المشكلة الرئيسية كانت أن المطورين لم يتبنوا أيًا من النظامين مطلقًا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن المستهلكين اعتمدوا iPhone وAndroid بهذه السرعة. عادةً لا تصل أفضل تطبيقات iPhone إلى هذه الأجهزة أبدًا، مما يؤدي إلى الهلاك الحتمي.

من ناحية أخرى، لجأت شركتا Google وSamsung إلى نظام Android على الفور تقريبًا وسرعان ما حصدتا ثمار وجود بديل لجهاز iPhone. كان لدى نظام Android ما يكفي من أوجه التشابه مع نظام التشغيل iOS، بينما يقدم أيضًا تمايزًا كافيًا للاستحواذ على جزء جديد من السوق. وهذا صحيح بشكل خاص على المستوى الدولي، حيث كان التنوع الهائل في نقاط الأسعار والأجهزة بمثابة ميزة كبيرة في الأسواق حيث تم تسعير منتجات Apple لمعظم الناس. وبالنظر إلى وصول نظام Android بعد بضعة أشهر فقط من إطلاق Apple لمتجر تطبيقات iPhone، فإن ذلك يعني أن المطورين بدأوا سريعًا في كتابة التطبيقات لكلا النظامين الأساسيين، مما يمنح Android الدعم الذي يحتاجه. في الأساس، إما أن الجميع اتبعوا خطى شركة أبل أو انقرضوا بسرعة.

وغني عن القول أن iPhone أعاد تشكيل عدد من الشركات الأخرى أيضًا. كانت أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مليئة بالأدوات ذات الوظيفة الواحدة، من الأشياء الواضحة مثل الكاميرات الرقمية وأجهزة الألعاب المحمولة وأجهزة iPod. (فكر أيضًا في ما فعلته الهواتف بالساعات، والتقويمات الورقية، والقوائم، ودفاتر العناوين). وسرعان ما قام جهاز iPhone نفسه بتفكيك جهاز iPod.

تتمتع أنظمة الألعاب المحمولة ببعض الانتعاش، ولكن شعبية الألعاب الموجودة على الهاتف والتي يمكن لأي شخص التقاطها وتشغيلها لا مثيل لها. إذا كان جهاز Wii من Nintendo قد ترك بصمته من خلال تقديم ألعاب غير رسمية، فإن iPhone وApp Store سرعان ما أخذا هذا المفهوم أثناء التنقل. بلغت كل من Call of Duty Mobile وCandy Crush Saga ذروتها عند حوالي 500 مليون لاعب، في حين أن لعبة Minecraft هي اللعبة الأكثر مبيعًا على الإطلاق، حيث بيعت 300 مليون نسخة. معظم عناوين AAA الرائجة لا تصل إلى 50 مليون نسخة مباعة.

كان الانتقال من جهاز Razr إلى جهاز iPhone بمثابة نسمة من الهواء النقي. مشاهدة اليوتيوب والافلام حأدى الإعلان الذي تم شراؤه عبر iTunes إلى تغيير رحلاتي بالطائرة أو تنقلاتي. إن القدرة على تصفح صفحات الويب الحقيقية واستخدام عميل بريد إلكتروني قوي بدرجة كافية أثناء التنقل جعلني أكثر إنتاجية (وبدأ إدماني المعوق للمعلومات). بدا "جهاز iPod الذي يعمل باللمس" وكأنه وسيلة مستقبلية وبديهية للتنقل في مكتبة الموسيقى الخاصة بي. لقد استغرق الأمر حتى إطلاق iPhone 4 في عام 2010 حتى تتمكن شركة Apple من التركيز حقًا على الكاميرا وجودة الصورة، لكن هذا لم يمنع الأشخاص من التقاط الكثير من الصور وتحميلها على Facebook. حتى هاتف iPhone 3GS الذي صدر عام 2009 التقط لقطات ومقاطع فيديو محترمة بدرجة كافية والتي بدأت مكتبة الصور الخاصة بي في النمو بشكل كبير، ويسعدني أن أحصل على الكثير من تلك اللقطات القديمة المحببة من أواخر العشرينيات من عمري.

وبعد مرور عام تقريبًا على أول هاتف iPhone، فتح متجر التطبيقات App Store الأبواب على مصراعيها لما كان ممكنًا. لقد ظهرت بسرعة الألعاب وأدوات الإنتاجية وتطبيقات المراسلة الأفضل والوسائط الاجتماعية وتدفق الموسيقى وكل شيء آخر نربطه بالهاتف الذكي الحديث. بعض الأشخاص لم يعتبروا هاتف iPhone الأول "هاتفًا ذكيًا" نظرًا لعدم قدرتك على تثبيت تطبيقات الطرف الثالث، وقد رأت شركة Apple بحكمة الكتابة على الحائط وأصلحت هذا الإغفال الصارخ.

إن ما إذا كانت كل التغييرات التي أعقبت صعود آيفون هي أمر جيد أمر قابل للنقاش. غالبًا ما يبدو أن الوصول غير المحدود تقريبًا إلى الإنترنت في جميع الأوقات هو أكثر مما يمكننا التعامل معه، وقد أتاحت الهواتف الذكية جميع أنواع الإساءة الرقمية. لقد خرجت خصوصيتنا من النافذة حيث تقوم هذه الأجهزة بتسجيل كميات هائلة من البيانات حول تحركاتنا ورغباتنا وعادات الإنفاق وتاريخ البحث نيابة عن أكبر الشركات في العالم، التي تستثمرها وتحاول أن تجعلنا مدمنين. يكاد يكون من المؤكد أن ستيف جوبز لم يكن يضع كل هذا في ذهنه عندما أخرج جهاز الآيفون من جيبه في عام 2007، وتقدمت التكنولوجيا بسرعة كبيرة لدرجة أننا لم نكن نعرف ما الذي كنا سنقحم أنفسنا فيه.

ستستغرق تداعيات كل هذا عقودًا من الزمن حتى تظهر بشكل كامل، وإلى حد ما، يتراجع الكثير منا بالفعل عن عقلية “الاتصال الدائم ومشاركة كل شيء” التي مكّنها جهاز iPhone. من المستحيل تجاهل شبح التنظيم الحكومي، على الأقل من الاتحاد الأوروبي، الذي قد يأتي لشركات مثل أبل وجوجل، على الرغم من أنه من الصعب أن نتصور حدوث الكثير لتخفيف هيمنتها على المدى القريب. بغض النظر عن التغييرات، ليس هناك شك في أننا نعيش في عالم حيث، بفضل iPhone، أصبح الكمبيوتر الأكثر أهمية في حياة الناس هو الكمبيوتر الذي في جيوبهم.