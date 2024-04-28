مجلس الزمالك يحتفل مع اللاعبين بثلاثيه دريمز

حرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على النزول إلى أرضية ملعب ستاد بابا يارا الرياضي، لتهنئة اللاعبين والجهاز الفني بالفوز على دريمز الغاني والتأهل لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتواجد كلاً من الدكتور حسام المندوه، أمين الصندوق ورئيس البعثة، والكابتن أحمد سليمان عضو المجلس، والدكتور عبدالله جورج مستشار المجلس مع رئيس النادي من أجل تهنئة اللاعبين على الفوز والتأهل للمباراة النهائية..

وتوجه الكابتن حسين لبيب بالشكر للاعبين والجهاز الفني على المجهود الكبير المبذول خلال الأيام الماضية والذي أسفر عن الصعود للنهائي، و طالبهم بالاستمرار على نفس المستوى وحصد لقب بطولة الكونفدرالية.

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهله لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية، بعد فوزه على دريمز الغاني بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بابا يارا الرياضي في إياب الدور نصف النهائي للبطولة، وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة انتهى بالتعادل السلبي ليتأهل الأبيض بمجموع المباراتين بثلاثية دون رد، وينتظر المتأهل من نهضة بركان واتحاد العاصمة.