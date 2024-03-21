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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الإمارات تفوز على اليمن بثنائية في تصفيا آسيا لكأس العالم 2026

بوابة الوفد الإلكترونية

تغلب منتخب الإمارات على نظيره اليمني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على أرضية استاد آل نهيان ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

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جاء هدف الإمارات الأول من ركلة جزاء نفذها علي صالح في الدقيقة 24، وأدرك منتخب اليمن التعادل في الدقيقة 69، عن طريق عبد الله إدريس بعد عرضية من ركلة حرة مباشرة استقبلها اللاعب برأسية لداخل الشباك.

وبعد 3 دقائق أحرز سلطان الأميري الهدف الثاني للإمارات من ركلة ركنية نُفذت بعرضية لداخل منطقة الجزاء استقبلها سلطان برأسية سكنت المرمى.

ويحتل منتخب الإمارات صدارة ترتيب المجموعة الثامنة من مجموعات تصفيات آسيا برصيد 9 نقاط، فيما تتواجد اليمن في المركز الثالث، وفي جعبتها 3 نقاط. 

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