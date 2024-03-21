منع وسطاء البيانات من بيع المعلومات الشخصية للأمريكيين إلى دول معادية

وافق مجلس النواب على إجراء يستهدف قدرة وسطاء البيانات على بيع البيانات الشخصية للأمريكيين إلى دول "معادية"، مثل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية. تمت الموافقة على قانون حماية بيانات الأمريكيين من الخصوم الأجانب بالإجماع بأغلبية 414 صوتًا مقابل 0.

مشروع القانون، الذي تم تقديمه جنبًا إلى جنب مع إجراء يمكن أن يفرض حظرًا أو بيعًا لـ TikTok، سيمنع وسطاء البيانات من بيع بيانات الأمريكيين "الحساسة" لأشخاص أو كيانات في بلدان "معادية". تمامًا مثل الأمر التنفيذي الأخير الصادر عن الرئيس جو بايدن والذي يستهدف وسطاء البيانات، يغطي مشروع القانون على وجه التحديد بيانات تحديد الموقع الجغرافي والبيانات المالية والصحية والبيومترية، بالإضافة إلى المعلومات الخاصة الأخرى مثل سجلات النصوص وسجل المكالمات الهاتفية.

إذا تم إقراره – فسيحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل أن يصل إلى مكتب بايدن – فإنه سيمثل فحصًا مهمًا لصناعة وساطة البيانات غير المنظمة نسبيًا. وحذر المسؤولون الأمريكيون في السابق من أن الصين وغيرها من المنافسين الجيوسياسيين للولايات المتحدة قد حصلوا بالفعل على كميات كبيرة من المعلومات الأمريكية من وسطاء، ولطالما حث المدافعون عن الخصوصية المشرعين على تنظيم الصناعة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

مشروع القانون هو ثاني تشريع رئيسي من الحزبين يخرج عن مجلس الطاقة والتجارة هذا الشهر. قدمت اللجنة سابقًا "قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية"، والذي يتطلب من TikTok تجريد نفسها من الشركة الأم ByteDance أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة. وفي بيان، قال النائبان فرانك بالوني وكاثي ماكموريس رودجرز، إن مشروع القانون الأخير "يعتمد" على عملهما لتمرير الإجراء الذي يستهدف TikTok. وقالوا: “التصويت الساحق اليوم يبعث برسالة واضحة مفادها أننا لن نسمح لخصومنا بتقويض الأمن القومي الأمريكي والخصوصية الفردية من خلال شراء المعلومات الحساسة الشخصية للأشخاص من وسطاء البيانات”.