اقرأ غدًا بالوفد.. السيسي يحذر من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "السيسي يحذر من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

حل الدولتين الضامن الأساسي لاستقرار المنطقة

موسكو تتوعد ماكرون بضرب قواته في أوكرانيا

د. وجدي زين الدين يكتب: تخفيف الأعباء بأمر الرئيس

جنون نتنياهو يورط المنطقة في حرب إقليمية غير مدروسة

"هجوم سيبراني" يخترق مفاعل ديمونة النووي

العالم يحتفل بعيد الأم وإسرائيل تقتل 37 أما يوميا في غزة

البابا تواضروس: الترجمة تعطل التحقيقات مؤقتا في قضية مقتل رهبان جنوب إفريقيا

بدء توريد القمح المحلي منتصف أبريل بسعر 2000 جنيه للإردب

الشعب السوداني بين مطرقة القتل وسندان الجوع