بث مباشر مباراة السعودية وطاجيكستان الآن في تصفيات كأس العالم

تقدم لكم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وطاجيكستان الآن بجودة عالية والتي ستجمع بن بين المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2026.

أعلن المدير الفني روبيرت مانشيني تشكيلة المنتخب السعودية الرسمية لمواجهة طاجيكستان في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم على ملعب الأول بارك ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وجاءت تشكيلة المنتخب السعودي كالأتي:

حارس المرمى: محمد العويس

الدفاع: علي لاجامي – عون السلولي – علي البليهي

الوسط: سعود عبد الحميد – محمد كنو – مختار علي – سالم الدوسري- ناصر الدوسري

الهجوم: صالح الشهري – عبد الرحمن غريب

المنتخب السعودي سيخوض مباراة اليوم منتشيًا بالفوز في اول جولتين من التصفيات، حيث يتربع على صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ويبحث الصقور عن العلامة الكاملة والفوز الثالث على التوالي والاقتراب من التأهل.

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