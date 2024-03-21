نقل مباراة الأهلي والوحدة في الدوري السعودي إلى ملعب آخر

استقرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم على نقل مباراة الأهلي والوحدة إلى ملعب أخر، والتي ستجمع الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"

وأكدت صحيفة عكاظ السعودية في تقرير لها اليوم أن مباراة الأهلي والوحدة سيتم نقلها من مكة المكرمة إلى جدة، وذلك بسبب الازدحام المروري في مكة يوم 27 رمضان.

نادي الاتحاد السعودي يرفع شكوى بسبب كأس السوبر

رفع نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم شكوى إلى اتحاد الكرة بسبب تضرره من كثرة استدعاء لاعبيه الدوليين قبل بطولة كأس السوبر.

وذكرت إدارة النمور للاتحاد السعودي لكرة القدم أنها الأكثر تضررًا من استدعاء لاعبي المنتخب إلى القائمة الدولية من بين أطراف بطولة كأس السوبر وتطلب حل لهذه المشكلة.

وتأهلت 4 فرق إلى بطولة كأس السوبر السعودي وهي الهلال والاتحاد والنصر والوحدة، وستقام مباراة الدور نصف النهائي يوم 8 أبريل المقبل، حيث يلتقي الاتحاد مع الوحدة .. والهلال ضد النصر.

ومن المقرر أن تقام مباراة النهائي يوم 11 أبريل على ملعب محمد بن زايد بمدينة ابو ظبي الإماراتيه.