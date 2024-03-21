تشكيل المنتخب السعودي أمام طاجيكستان.. الشهري في الهجوم

أعلن ا

لمدير الفني روبيرت مانشيني تشكيل المنتخب السعودي الرسمية لمواجهة طاجيكستان في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم على ملعب الأول بارك ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وجاءت تشكيلة المنتخب السعودي كالأتي:

حارس المرمى: محمد العويس

الدفاع: علي لاجامي – عون السلولي – علي البليهي

الوسط: سعود عبد الحميد – محمد كنو – مختار علي – سالم الدوسري- ناصر الدوسري

الهجوم: صالح الشهري – عبد الرحمن غريب

موعد مباراة السعودية وضاجيكستان اليوم

تتجه أنظار الجماهير السعودي إلى ملعب الأول بارك مساء اليوم الخميس من أجل متابعة المباراة المرتقبة بين السعودية وطاجيكستان في إطار تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السعودية ضد طاجيكستان في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وستذاع المباراة عبر قناتي AL-Kaas HD و Alkass Two HD القطرية الحاصلة على حقوق اللقاء، بصوت المعلق الرياضي الرياضي خالد الحدي، بالإضافة إلى قناة Varzish Sport HD.