5 أصدقاء "توكسيك" في مرحلة الثانوية العامة

حذر الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، طلاب الثانوية العامة من نوعيات أصدقاء سامة أو بالمعنى الدراج "توكسيك".

وأكد الخبير التربوي أن الأصدقاء لهم دور كبير في تحفيز أو إحباط الطالب في مرحلة الثانوية العامة لذلك لابد من تحري الدقة في اختيار الأصدقاء.

ونصح الخبير التربوي طلاب الثانوية العامة باختيار من يشجعهم ويدعمهم والابتعاد عن المحبطين والنماذج السيئة.

نماذج أصدقاء سوء في الثانوية العامة

وكشف حجازي عن نماذج الأصدقاء السيئين في مرحلة الثانوية العامة والذين يجب الابتعاد عنهم، أو تسطيح العلاقة بهم حتى لا يتأثر الطالب بأفكارهم أو تصرفاتهم السلبية التي تقلل من الطموح.

1.الصديق الكسول:

الصديق الذي يخبرك دائما أنه لا يذاكر وأنه ليس لديه رغبة في المذاكرة في الثانوية العامة ويعاني من الكسل وينام كثيرا.

فهذا النوع يجب أن تبتعد عنه تماما لأنه سيجعلك تألف الكسل وتتقبله بدون خوف ويقل مجهودك الذي تبذله في المذاكرة بصرف النظر عن كونه صادقا أو كاذبا في هذا الإدعاء.

2. الصديق دائم الشكوى:

الصديق دائم الشكوى من صعوبة المواد وضيق الوقت وعدم قدرته على تجميع المواد في الثانوية العامة وضياع تركيزه بسبب طول المنهج.

فهذا الشخص يفقدك ثقتك بنفسك ويجعلك تشعر بالعجز على خلاف الحقيقة فتستسلم لليأس والإحباط فضلا عن أنه يصيبك بالتوتر والقلق وهو ما يؤثر سلبا على تركيزك.

3. الصديق مستنزف الوقت:

الصديق الذي يعطي أولوية أكبر للترفيه خلال الثانوية العامة ويتسبب في ضياع وقتك بكثرة الاتصالات للحديث عن أمور غير مهمة ولا علاقة لها بالمنهج، ويستطرد في الحديث لأوقات طويلة ومتكررة ويطلب منك دائما الخروج للعب أو التنزه بشكل مبالغ فيه ويشجع على تخصيص وقت أقل للمذاكرة.

4. الصديق غير الطموح:

الصديق غير الطموح في مرحلة الثانوية العامة والذي ليس لديه هدف أو أهدافه متواضعه وطموحه بسيط لأنه سيخفض من مستوى دافعيتك أنت أيضا ويقلل من مجهودك.

5. الصديق مصاص الشغف:

الصديق الذي يقلل من قيمة الإنجاز الذي تحققه أو تسعى إليه ويؤكد دائما أن المتفوق وغير المتفوق سيكونون سواء في النهاية أو أن التخرج مبكرا والعمل سيمنحك قدرا أكبر من المال ولا داعي لأن تضيع وقتك في الدراسة فهذا النوع سيفقدك الشغف والحماس وسيؤثر بلا شك على إنجازك.