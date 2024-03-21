ضبط عصابة سرقة السيارات بالمفتاح المصطنع في أوسيم

تمكنت أجهزة الأمن في الجيزة من ضبط عاطلين، مقيمين بدائرة مركز شرطة أوسيم، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بنطاق محافظة الجيزة، وبحوزتهما "3 فرد محلى وعدد من الطلقات، عدد من المفاتيح المصطنعة، 2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية".

واعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة، وأرشدا عن المسروقات لدى 5 عملاء سيئي النية، أمكن ضبطهم، كما أضافا بتحصلهما على المفاتيح المصطنعة من عميلين آخرين سيئي النية، تم ضبطهما وبحوزتهما 22 مفتاحًا مصطنعًا. كما تم ضبط عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة حقيبة يد من إحدى السيارات بها مبلغ مالى وجواز سفر وكارت فيزا وبطاقة تحقيق شخصية، وبحوزتهما جزء من المبلغ المستولى عليه وهاتف محمول، حصيلة واقعة السرقة.



كما ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عنصرين إجراميين بنطاق محافظتيِّ الشرقية والمنيا، بحوزتهما كميات من المواد المخدرة، تُقدَّر قيمتها المالية بحوالي 3.9 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتيِّ أمن الشرقية، والمنيا، قيام عدد من العناصر الإجرامية بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، وبحوزته 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام.

كما تم ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، وبحوزته 56 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5.6 كيلو جرام.

وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 3.9 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.