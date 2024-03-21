Xbox تطلق إطار "برمجة الألعاب بمتناول الجميع"

قامت Xbox وللمرة الأولى بمشاركة إطار "برمجة الألعاب بمتناول الجميع"، وهو مجموعة من الموارد والأدوات تهدف إلى تمكين مطوري الألعاب – وقطاع صناعة الألعاب بشكل عام – من إدراج الشمولية في منتجاتهم من خلال أربع مجالات أو أبواب رئيسية: السهولة، التمثيل، العولمة والإمكانية.

ولمساعدة المطورين على البدء - واستخدام الإطار عمليًا - أنشأت Xbox مركزًا موحدًأ للموارد، والذي يتضمن أمثلة ملموسة وأفضل الممارسات ودراسات الحالة وغيرها من الموارد المهمة.

تجدر الإشارة أن Xbox كانت تستخدم هذا الإطار داخليًا وتعمل على تطوبره منذ عام 2019، وهي مستعدة لمشاركته مع أي شخص يرغب في استخدامه ابتداءً من اليوم.

ألقت لوري رايت، نائبة الرئيس التنفيذي للشراكات وتطوير الأعمال في Xbox، من خلال Xbox Podcast

الضوء على دورها في Xbox، وكيف يلتزم فريقها بدعم مبتكري الألعاب من جميع الأحجام للوصول إلى مزيد من اللاعبين في جميع أنحاء العالم.

كما صرّحت عما ستركز عليه في المستقبل من خلال مقابلة خاصة في Xbox Podcast.