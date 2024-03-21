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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تكنولوجيا

Xbox تطلق إطار "برمجة الألعاب بمتناول الجميع"

Xbox
Xbox

قامت Xbox وللمرة الأولى بمشاركة إطار "برمجة الألعاب بمتناول الجميع"، وهو مجموعة من الموارد والأدوات تهدف إلى تمكين مطوري الألعاب – وقطاع صناعة الألعاب بشكل عام – من إدراج الشمولية في منتجاتهم من خلال أربع مجالات أو أبواب رئيسية: السهولة، التمثيل، العولمة والإمكانية.

ولمساعدة المطورين على البدء - واستخدام الإطار عمليًا - أنشأت Xbox مركزًا موحدًأ للموارد، والذي يتضمن أمثلة ملموسة وأفضل الممارسات ودراسات الحالة وغيرها من الموارد المهمة.

تجدر الإشارة أن Xbox كانت  تستخدم هذا الإطار داخليًا وتعمل على تطوبره منذ عام 2019، وهي مستعدة لمشاركته مع أي شخص يرغب في استخدامه ابتداءً من اليوم.

ألقت لوري رايت، نائبة الرئيس التنفيذي للشراكات وتطوير الأعمال في Xbox، من خلال  Xbox Podcast

الضوء على دورها في  Xbox، وكيف يلتزم فريقها بدعم مبتكري الألعاب من جميع الأحجام للوصول إلى مزيد من اللاعبين في جميع أنحاء العالم.

كما صرّحت عما ستركز عليه في المستقبل من خلال مقابلة خاصة في Xbox Podcast.

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