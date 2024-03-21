شبانة : الزمالك يغري بيكهام ب "جدية التفاوض"

كشف الاعلامي محمد شبانة عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع احمد رمضان بيكهام لاعب نادي سيراميك كليوباترا ومنتخب مصر لضمه بدايه من الموسم القادم.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الاخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن ادارة الزمالك بدأت في إقناع اللاعب الذي يفاوضه الأهلي أيضا عن طريق إغراءه بجدية التفاوض وحجز مكانا هاما بالفريق بدلا من انتظار مفاوضات الأهلي كل فترة إنتقالات دون اتمام الأمر.

على صعيد متصل ، قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتصعيد أحمد رفاعي ومحمد صلاح ثنائي فريق الشباب مواليد 2003 بالنادي للتدريبات الأبيض اليوم الأربعاء التي أقيمت على ملعب النادي، كما قام الجهاز الفني بتصعيد علي عبد المجيد لاعب فريق الشباب مواليد 2006 للتدريبات بالإضافة إلى أحمد جمال حارس مرمى فريق مواليد 2006.

ويلعب أحمد رفاعي في مركز قلب الدفاع، في حين يلعب محمد صلاح في مركزي المهاجم والجناح، بينما يلعب علي عبد المجيد في مركز الدفاع، يأتي تصعيد الرباعي في إطار سياسة الجهاز الفني للعناصر المميزة بقطاع الناشئين.