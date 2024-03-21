الخميس 21 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مديرية الرياضة بالقاهرة تعلن بدء الدورات الرمضانية المعتمدة بمراكز الشباب

بوابة الوفد الإلكترونية

وفى إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة وكافة المديريات على مستوى الجمهورية لتنفيذ المشروعات الموضوعة ضمن خطة  الوزارة خلال شهر رمضان المبارك.
 

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سلة الأهلي ضيفًا على سموحة بدوري السوبر .. الليلة


قامت أمس الأربعاء مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة رفقة الإدارة العامة للرياضة ببدء الدورة الرمضانية الرسمية لمراكز الشباب وفقاً لجداول المباريات المعلنة من قبل ، تحت رعاية د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ود.سيد حُزين وكيل الوزارة مدير المديرية

وأقيمت الفعاليات بمشاركة عدد ١٦ مركز شباب من القاهرة تمهيداً للتصعيد على مستوى القاهرة الكبرى .

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