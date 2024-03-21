سلة الأهلي ضيفًا على سموحة بدوري السوبر .. الليلة

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سموحة اليوم في مباراة هامة ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.



تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم علي صالة سموحة بالإسكندرية ويسعى الفريق لتقديم عرض قوي خلال اللقاء لاستعادة الانتصارات في البطولة ٠

كان الفريق قد أنهى مرانه أمس بقيادة أوجستي بوش المدير الفني للفريق، الذي أكد على ضرورة التركيز الشديد في المباراة والالتزام بالتعليمات الفنية للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.



مصر ونيوزيلندا ..

على صعيد آخر ، يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم نظيره نيوزيلندا ، في العاشرة من مساء غد الجمعة ، لحساب بطولة كأس عاصمة مصر الودي الدولي.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب قائمة الفريق استعداداً لمعسكر شهر مارس الذي انطلق ١٣ من الشهر الجاري استعدادا للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا والمقرر إقامتها في القاهرة تحت مسمى كأس العاصمة الإدارية ، واللاعبون ال ٢٥ هم:.. .

محمد عواد ، محمد أبو جبل، المهدي سليمان، مصطفي شوبير، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، محمود تريزيجيه، مصطفي فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، مصطفي محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، محمد الشامي.