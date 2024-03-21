عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "للمرة الخامسة على التوالي.. الفيدرالي الأمريكي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير".

وأشار التقرير إلى أنه للمرة الخامسة على التوالي يبقي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها في 22 عاما رغم ضغوط الديون على ميزانية واشنطن.

ثاني اجتماعات البنك خلال 2024

ولفت التقرير إلى أنه في ثاني اجتماعات البنك خلال 2024 أبقت لجنة السياسات النقدية على الفائدة عند 5.25 و5.5 %، وأكد البنك المركزي في الاقتصاد الأكبر في العالم أنه لن يتجه لخفض الفائدة قبل التأكد من أن التضخم يتجه إلى هدفه عند 2 %، ورجح خفضه معدلات الفائدة بواقع 75 نقطة أساس بنهاية 2024.

التضخم عدو مراوغ فالمباراة بين المركزي الأمريكي والتضخم لم تنته بعد

وأشار إلى أن التضخم عدو مراوغ فالمباراة بين المركزي الأمريكي والتضخم لم تنته بعد وإن سجل الفيدرالي أهداف في مرمى التضخم ورغم تأكيد لمصرف أن سياسة تشديد الفائدة تؤتي ثمارها إلا أن التضخم الأمريكي عاد للصعود في فبراير الماضي في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة.

وأوضح أن الفائدة المرتفعة زادت أعباء الموازنة الفيدرالية، حيث رفعت تكلفة الديون في أكبر اقتصاد بالعالم.

جدير بالذكر أن هناك ارتفاع في الذهب أكثر من واحد بالمئة، أمس الأربعاء، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024، مما دفع الدولار وعوائد سندات الخزانة للانخفاض.

تحركات الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 بالمئة إلى 2183.02 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة 19:23 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2161 دولار.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة، الأربعاء، لكن صناع السياسات ألمحوا إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفضها بواقع 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024.

وقال رئيس المجلس جيروم باول إنه لا يزال من المرجح أن يكون هناك خفضا في أسعار الفائدة هذا العام، لكن ذلك يعتمد على البيانات.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتراجع الدولار بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين في الجلسة السابقة. ويجعل الدولار الأقوى الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وانخفضت أسعار الذهب بنسبة واحدا بالمئة تقريبا الأسبوع الماضي بعد أن أشارت بيانات الاقتصاد الكلي لشهر فبراير شباط إلى استمرار التضخم، مما قلص الآمال في خفض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.6 بالمئة إلى 25.56 دولار للأونصة.

وصعد البلاتين 1.7 بالمئة إلى 909.35 دولار، كما صعد البلاديوم 3.1 بالمئة إلى 1022.50 دولار.