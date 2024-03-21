الأرصاد: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم الخميس سيشهد ارتفاعا مؤقتا في قيم الحرارة في معظم محافظات الجمهورية بسبب التأثر ببعض الكتل الهوائية الصحراوية.

سنشعر بالأجواء المائلة خلال فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي: «من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 26 إلى 27 درجة مئوية خلال فترة النهار وبالتالي سنشعر بالأجواء المائلة خلال فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية ويكون حارا بشكل أكبر في المناطق الجنوبية».

فترة الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس سنكون أمام انخفاض ملحوظ في قيم الحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «العكس تماما سيحدث في فترة الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس سنكون أمام انخفاض ملحوظ في قيم الحرارة، وفارق قيم الحرارة بين فترتي النهار والليل على القاهرة الكبرى يتجاوز 13 درجة مئوية، والأجواء باردة ليلا وخاصة في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، خاصة في المدن الجديدة والأماكن المفتوحة ستشعر بالبرودة أكثر من المناطق الداخلية».

جدير بالذكر أن الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قالت أمس أنه يوجد استقرار في الأحوال الجوية، وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، التي تعمل على تلاشي فرص سقوط الأمطار تماما على كافة المحافظات، فضلا عن ارتفاع في قيم درجات الحرارة بمعدل 4 درجات عن أول أمس.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار تسجل 25 درجة مئوية، مشيرة إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، ما يجعلنا نشعر بالدفء على أغلب المحافظات الشمالية، وطقس مائل للحرارة في المحافظات الجنوبية.

غياب أشعة الشمس خلال فترة الليل

وأشارت إلى انخفاض قيم درجات الحرارة فور غياب أشعة الشمس خلال فترة الليل، متوقعة نشاط الرياح على أغلب المحافظات الشمالية بسرعات تتراوح بين 30 إلى 40 كم على الساعة، ويصاحبه بعض الرمال والأتربة خاصة بالأماكن المكشوفة.

ولفتت إلى استمرار تلك الأحوال الجوية حتى غدا الخميس، وتبدأ في الانخفاض مرة أخرى يوم الجمعة والسبت بشكل كبير، ناصحة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية، نظرا لبدء فصل الربيع المعروف بتقلباته الحادة والسريعة.