الأرصاد تحذر من التقلبات جوية ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة (شاهد)

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدء استقرار الأحوال الجوية من اليوم، وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، التي تعمل على تلاشي فرص سقوط الأمطار تماما على كافة المحافظات، فضلا عن ارتفاع في قيم درجات الحرارة بمعدل 4 درجات عن أمس.

زيادة فترات سطوع أشعة الشمس

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار تسجل 25 درجة مئوية، مشيرة إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، ما يجعلنا نشعر بالدفء على أغلب المحافظات الشمالية، وطقس مائل للحرارة في المحافظات الجنوبية.

غياب أشعة الشمس خلال فترة الليل

وأشارت إلى انخفاض قيم درجات الحرارة فور غياب أشعة الشمس خلال فترة الليل، متوقعة نشاط الرياح على أغلب المحافظات الشمالية بسرعات تتراوح بين 30 إلى 40 كم على الساعة، ويصاحبه بعض الرمال والأتربة خاصة بالأماكن المكشوفة.

ولفتت إلى استمرار تلك الأحوال الجوية حتى غدا الخميس، وتبدأ في الانخفاض مرة أخرى يوم الجمعة والسبت بشكل كبير، ناصحة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية، نظرا لبدء فصل الربيع المعروف بتقلباته الحادة والسريعة.