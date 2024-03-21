الخميس 21 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

إجازات رسمية في شهر أبريل 2024

اجازات
اجازات

إجازات أبريل.. يبحث الكثيرون عن مواعيد الإجازات الرسمية خلال الأيام المقبلة وخاصة فى شهر ابريل مع قدوم عيد الفطر المبارك واعياد شم النسيم.

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هذا هو موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

يحصل الموظفون العاملون في القطاع الخاص خلال شهر أبريل المقبل على 14 يومًا إجازة تشمل العطلات الأسبوعية يومي "الجمعة والسبت"، اضافة الى إجازتي عيد العمال وشم النسيم حيث تتنوع تلك الإجازات ما بين الدينية والوطنية والاجتماعية.


موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024

تختلف مدة إجازة عيد الفطر بحسب رؤية هلال شهر شوال، والمعلن من رئاسة مجلس الوزراء بشأن أي إجازات رسمية أخرى خلال شهر أبريل 2024.


الإجازات والعطلات الرسمية لشهر أبريل 2024


1- يوم الجمعة 5 أبريل،عطلة أسبوعية.
2- يوم السبت 6 أبريل،عطلة أسبوعية.
3 – يوم الأربعاء 10 أبريل إجازة أول أيام عيد الفطر
4- الخميس 11 أبريل إجازة ثاني أيام عيد الفطر
5- الجمعة 12 أبريل إجازة ثالث أيام عيد الفطر
6- يوم السبت 13 أبريل، عطلة أسبوعية.
7- يوم الجمعة 19 أبريل، عطلة أسبوعية.
8- يوم السبت 20 أبريل، عطلة أسبوعية
9 – يوم الخميس 25 أبريل، عيد تحرير سيناء
10 – يوم الجمعة 26 أبريل، عطلة أسبوعية
11- يوم السبت 27 أبريل، عطلة أسبوعية

عيدالعمال 
يوم الأربعاء 1 مايو 2024 إجازة بمناسبة عيد العمال، ومن الممكن اصدار قرارًا من مجلس الوزراء بترحيل يوم الإجازة إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع.

عيد القيامة 
وفي الأسبوع التالي يأتي يوم الأحد 5 مايو إجازة رسمية للاقباط فقط بمناسبة عيد القيامة.
يوم الإثنين 6 مايو 2024 إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم.

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