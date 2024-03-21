هذا هو موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

يبحث الكثيرون عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 مع اقتراب انتهاء التوقيت الشتوي، حيث يستمر العمل به لما يقرب من 6 أشهر متواصلة، وذلك بحسب قرار مجلس الوزراء بتطبيق التوقيت الشتوي والذي يتم خلاله تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة.

وكان قد صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال عام 2024 على قانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تطبيق نظام التوقيت الصيفي والشتوي، والذي نص على تطبيق التوقيت الشتوي في آخر جمعة من شهر أكتوبر من كل عام، على أن يستمر حتى آخر خميس من شهر أبريل من كل عام، والذي يوافق 26 أبريل 2024، ليكون ذلك هو موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر.

وبدأ شهر رمضان، يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024 حيث إنه من المتوقع أن يكون 30 يومًا هذا العام لينتهي يوم 10 أبريل المقبل لنستقبل عيد الفطر المبارك، والذي يستمر لـ 3 أيام حتى الجمعة 13 أبريل 2024.

فيما يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي من منتصف الليل يوم الخميس، 25 الموافق أبريل المقبل، عن طريق تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة.



خطوات ضبط الساعة على التوقيت الصيفي



عندما يحين موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024، والذي سيكون بحلول منتصف ليل آخر خميس في شهر أبريل 2024، يقوم المواطنون بتقديم الساعات 60 دقيقة.



موعد انتهاء فصل الشتاء 2024



وانتهي فصل الشتاء رسميًا في مصر، أمس الأربعاء الموافق 20 مارس 2024، ليبدأ فصل الربيع لمدة 4 أشهر، وفي يوم الخميس 20 يونيو 2024 يبدأ فصل الصيف.