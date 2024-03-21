ناقد رياضي: حسين الشحات كان يتمنى الإستمرار مع المنتخب

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن هناك أمور كثيرة أصبح يتم تفسيرها بشكل خاطئ، كما أن حسين الشحات كان يريد التواجد في معسكر منتخب مصر خصوصا انه كان بعيد منذ فترة عن التواجد، مشيرا إلى أنه لا توجد أي صفقة بين الجهاز الفني لمنتخب مصر مع الأهلي بشأن استبعاد اللاعب كما يتردد.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "حسين الشحات كان يتمنى البقاء بالفعل في منتخب مصر، ولم يكن يريد المغادرة وهو بالفعل عاني من الإصابة، لكن حسام حسن فوجئ ايضا بعدم جاهزية مصطفى شلبي بشكل كامل".

وأضاف: "لا يوجد تواصل بين الاعلام والجهاز الفني لمنتخب مصر، ويجب توفير المعلومة من جانب مسئولي المنتخب خلال الفترة المقبلة.. لابد من توفير المعلومة قدر الإمكان".

واكمل: بطولة كأس العاصمة بمصر اصبحت عبئ على حسام حسن، لأنه سيكون مطالبا بالفوز باللقب".

وأشار إلى أنه من الصعب مشاركة محمد أبوجبل اساسيا، ومصطفى شوبير هو الأفضل لبدء اللقاء وسيكون من الصعب اللعب بـ أفشة اساسيا في منتخب مصر.