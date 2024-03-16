حسين الشحات يبدأ برنامجًا علاجيًا مكثفًا للحاق بمباراة «سيمبا»
يخضع حسين الشحات، جناح أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، بعد الأشعة التى أجراها خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطني، والتي كشفت عن إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية.
ويبدأ الشحات تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص به لتجهيزه لمباراة سيمبا المقرر إقامتها في تنزانيا يوم 29 مارس الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تصدر قمة المجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات.