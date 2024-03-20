الخميس 21 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حكام افتتاحية مباريات مصر ببطولة كأس العاصمة الإدارية

منتخب مصر
منتخب مصر

يتولى الحكم الدولي الإيفواري كليمين فرانكلين ، إدارة أولى مواجهات مصر  أمام نيوزيلندا في بطولة كأس عاصمة مصر ، بمعاونة  السنغالي الحاج ماليك سامبا والإيفواري نوهو واتارا ثنائي مساعد.

txt

بمشاركة 15 فريق.. النادي الأهلي بالأقصر ينظم البطولة الرمضانية لكرة القدم الخماسية

مع تواجد الحكم الرابع السنغالي ألدالبير ديوف، . ويأتي المغربي حمزة الفارق حكماً لتقنية الفيديو "VAR" رفقة الحكمة المغربية فتيحة ..

مصر ونيوزيلندا..
على صعيد آخر يواجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم نظيره نيوزلندا في تمام الساعة العاشرة من مساء بعد غدٍ الجمعة المقبل على ملعب العاصمة الإدارية الجديدة لحساب أولى مباريات بطولة كأس عاصمة مصر والذي تقرر إقامته بديلاً عن دورة دبي الودية بدولة الإمارات.

وحال فوز المنتخب في أولى المباريات ، يلتقي الفائز من المواجهة الأخرى بين تونس وكرواتيا ، على احتلال المركز الأول.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب قائمة الفريق استعداداً لمعسكر شهر مارس الذي انطلق ١٣ مارس الجاري استعدادا للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا والمقرر إقامتها  في القاهرة تحت مسمى كأس العاصمة الإدارية ، واللاعبون ال ٢٥ هم:.. .
محمد عواد ، محمد أبو جبل، المهدي سليمان، مصطفي شوبير، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، محمود تريزيجيه، مصطفي فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، مصطفي محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، محمد الشامي.

مواد متعلقة

حسام حسن: هدفنا إستعادة الثقة وباب المنتخب مفتوح للجميع

الجريدة الورقية