بمشاركة 15 فريق.. النادي الأهلي بالأقصر ينظم البطولة الرمضانية لكرة القدم الخماسية



يشارك منتخب جامعة طيبة التكنولوجية في بطولة النادي الأهلي الرمضانية لكرة القدم الخماسية، بفرع النادي الأهلي بمدينة طيبة شمال الأقصر، والتي يتنافس فيها 15 فريقا من محافظة الأقصر، تحت إشراف كابتن أحمد علي وكابتن محمود شوقي.

ولعب منتخب الجامعة، ثلاث مباريات، تعادل إيجابيا في الأولى وخسر في الثانية، وتعادل في الثالثة، ومن المقرر أن تنتهي البطولة 23 مارس الجاري.

من جانبه أكد الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن الجامعة تحرص على المشاركة في جميع الفعاليات الرياضية والتي تزيد من تعزيز مكانة الجامعة وخلق أجواء تنافسية

تزيد من ثقة الطلاب بأنفسهم ورغبتهم في تحقيق الإنجازات، بالإضافة إلى الدور الهام للرياضة في تنمية الروح القيادية للطلاب وتطوير مهاراتهم الاجتماعية.

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