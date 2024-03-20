الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تأثير تثبيت الفائدة على الدولار

بوابة الوفد الإلكترونية

انخفض الدولار الأميركي وانتعش الين من أدنى مستوياته في عدة عقود، الأربعاء، بعد أن ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة كما كان متوقعا.

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الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة على الدولار

ولا يزال صناع السياسات يتوقعون ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة الأميركية هذا العام حتى مع استمرار التضخم في نطاق أعلى من المستهدف.

وأظهرت البيانات الاقتصادية الفصلية المحدثة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة ارتفع 2.6 بالمئة في ديسمبر، مقارنة بنحو 2.4 بالمئة في بيانات صدرت نهاية العام.

ومن المتوقع حاليا أن يبلغ النمو 2.1 بالمئة هذا العام مقارنة بنحو 1.4 بالمئة في توقعات ديسمبر، في حين من المتوقع أن يختتم معدل البطالة العام عند أربعة بالمئة، أي أقل من 4.1 بالمئة المتوقعة في ديسمبر.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه حتى مع الارتفاع غير المتوقع في بيانات التضخم الأخيرة، فإن توقعاته لضغوط الأسعار ثابتة نسبيا.

تحركات الأسعار

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ستة عملات، 0.34 بالمئة.

وصعد الين مجددا بعد تراجعه في وقت سابق من الجلسة، إذ تراجعت العملة الأميركية 0.18 بالمئة إلى 151.12 ين.

وارتفع اليورو 0.35 بالمئة إلى 1.0903 دولار.

وفي وقت سابق من اليوم، انخفض الين مقتربا من أدنى مستوى له في أربعة أشهر مقابل الدولار الأميركي وأدنى مستوى في 16 عاما مقابل اليورو، إذ يراهن المتعاملون على أن السياسة النقدية في اليابان ستظل تيسيرية حتى مع إنهاء البنك المركزي لسياسة سعر الفائدة السلبية.

وفي تحول تاريخي من عقود من التحفيز النقدي الضخم، أنهى البنك المركزي الياباني أمس الثلاثاء ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا السياسة الاقتصادية غير التقليدية.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في وقت سابق اليوم إن البنك سيستمر في الاعتماد على البيانات ولن يلتزم بوتيرة محددة من خفض الفائدة حتى بعد أن يبدأ في سياسة التيسير النقدي.

 

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