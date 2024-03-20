الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة على الدولار

في اجتماعه الذي عقد مساء اليوم الأربعاء قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 5.25 - 5.50 % .

وتوافق قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مع التوقعات التي سبقت الاجتماع بتثبيت اسعار الفائدة وهو ما سينعكس بشكل ايجابي على توقعات تراجع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي تحسن حركة التجارة العالمية بعض الشىء خلال الربع الثاني من العام الحالي.

من ناحية تراجعت اسعار الذهب العالمية على خلفية قرارات المجلس الفيدرالي الأمريكي ومن المنتظر ان تشهد اسعار الذهب مزيد من التراجع خلال الأيام القادمة.