حقيقة اصابة نجم برشلونة واعتزاله.. القصة كاملة

أثار غياب جواو كانسيلو، ظهير برشلونة، عن مباراة أتلتيكو مدريد في الجولة ال29 من الليجا، بعض الجدل، لا سيما أنه استبعد بشكل مفاجئ.

وذكرت تقارير أن كانسيلو يعاني من مشكلة في اللياقة البدنية تمنعه من اللعب ضد أتلتيكو مدريد، بينما قالت أخرى إنه تغيب بسبب مشكلة شخصية خطيرة.



ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، لم يكن لدى كانسيلو أي مشاكل بدنية وكان قد تدرب بشكل طبيعي في اليوم السابق للمباراة مع الفريق.



وكشفت الصحيفة أن كانسيلو غاب عن مباراة أتلتيكو مدريد بنصيحة طبية احترازية، بسبب أن أحد أفراد عائلة اللاعب يعاني من مشكلة في القلب.

وأراد الجهاز الطبي لفريق برشلونة أن يستبعد معاناة اللاعب من نفس المشكلة في القلب بشكل وراثي.

وذكرت أن اللاعب سيستبعد من المباراة الودية الأولى للمنتخب البرتغالي أمام السويد، لكن من المتوقع أن يكون متاحا في المباراة الثانية أمام سلوفينيا.