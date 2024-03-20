رئيس مركز ومدينة طنطا يناقش الدكتوراة بـ"حقوق طنطا" الأحد المقبل

أعلنت كلية الحقوق جامعة طنطا عن تحديد يوم الأحد المقبل الموافق 24 مارس 2024، موعدا لمناقشة الباحث محمود محمد عبد الغني عيسي، في رسالته لنيل درجة الدكتوراه، وذلك في تمام الواحدة ظهرا، في موضوع: المسئولية المدنية الناشئة عن الفساد المالي والإداري - دراسة مقارنة.

تتم المناقشة تحت إشراف الدكتوراة مصطفي أحمد أبو عمرو، أستاذ القانون المدني، وعميد الكلية الدكتور محمد رفعت الصباحي، أستاذ القانون المدني (رحمه الله)، وذلك بمقر كلية الحقوق بمجمع الكليات بسبرباي.

وتتكون لجنة المناقشة والحكم من الأساتذة

د- مصطفي أحمد أبو عمرو . أستاذ القانون المدني وعميد الكلية مشرفا ورئيسا

د- أيمن محمد أبو حمزه ، أستاذ ورئيس قسم القانون العام المساعد بالكلية عضوا

د- شوقي زكريا الصالحي رئيس الاستئناف ورئيس محكمة الجنايات عضوا



يذكر أن الباحث محمود عيسى يعد من أنشط القيادات المحلية بمحافظة الغربية ويشغل منصب رئيس مركز ومدينة طنطا.