الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

رئيس مركز ومدينة طنطا يناقش الدكتوراة بـ"حقوق طنطا" الأحد المقبل

الباحث محمود عيسى
الباحث محمود عيسى

أعلنت كلية الحقوق جامعة طنطا عن تحديد يوم الأحد المقبل الموافق 24 مارس 2024، موعدا لمناقشة الباحث محمود محمد عبد الغني عيسي، في رسالته لنيل درجة الدكتوراه، وذلك في تمام الواحدة ظهرا، في موضوع: المسئولية المدنية الناشئة عن الفساد المالي والإداري - دراسة مقارنة.

تتم المناقشة تحت إشراف الدكتوراة مصطفي أحمد أبو عمرو، أستاذ القانون المدني، وعميد الكلية الدكتور محمد رفعت الصباحي، أستاذ القانون المدني (رحمه الله)، وذلك بمقر كلية الحقوق بمجمع الكليات بسبرباي.

وتتكون لجنة المناقشة والحكم من الأساتذة

د- مصطفي أحمد أبو عمرو . أستاذ القانون المدني وعميد الكلية مشرفا ورئيسا

د- أيمن محمد أبو حمزه ، أستاذ ورئيس قسم القانون العام المساعد بالكلية عضوا

د- شوقي زكريا الصالحي رئيس الاستئناف ورئيس محكمة الجنايات عضوا


يذكر أن الباحث محمود عيسى يعد من أنشط القيادات المحلية بمحافظة الغربية ويشغل منصب رئيس مركز ومدينة طنطا.

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