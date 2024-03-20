محاضرات تثقيفة وورش فنية وأمسيات شعرية بثافة بالبحر الأحمر احتفالا برمضان

شهد فرع ثقافة البحر الأحمر، عددا مكثفا من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالا بشهر رمضان، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ برعاية وزارة الثقافة.

وتنوعت موضوعات الفعاليات المقدمة للجمهور ورواد المواقع، وشملت محاضرة بعنوان "من أجل صيام صحي"، بقصر ثقافة رأس غارب، أوضحت خلالها دكتورة ريهام فتحي من إدارة رأس غارب الصحية، أهمية الأكل الصحي للصائم وطرق حماية الجسم من خطر مرض السكري والضغط وأمراض الجهاز الهضمي، تلاها فقرة إنشاد ديني للمنشد محمد أحمد، والمنشد الطفل زياد البدري، بمصاحبة العازف الفنان أحمد سباق وقدموا أناشيد دينية بمناسبة الشهر الكريم.

وتضمنت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، محاضرة في ثاني ليالي رمضان ببيت ثقافة سفاجا بعنوان "تأملات في آيات الصيام"، قدمها الشيخ محمد السمان، وأشار بها أن الصوم ورد في القرآن كفارة لعدد من الذنوب العظيمة، أعقبها أمسية شعرية لشعراء نادي أدب سفاجا شاركت بها الشاعرة أمل حسن وألقت قصيدتي "في اللغة، قيد الانتظار"، كما شاركت منال عبد الرازق بقصيدتي "رثاء، برواز"، والشاعر إسلام عبد الباسط بقصيدتي "صوفية ، فى مولد الرسول" مع عزف على الناي للفنان محمود عزازي ومقطوعة موسيقية بعنوان "أهلا رمضان".

و بقصر ثقافة الغردقة بدأ أول أيام سلسلة ورشة الفوتوشوب تدريب سلمي خالد، التي يقدمها القصر لتعلم طرق التصميم وكيفية التسويق لمجالات العمل المختلفة، بحضور عدد من الشباب رواد القصر.

وتواصلت الفعاليات التي يقدمها فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبد الرحيم بمحاضرة عقدتها مكتبة الخالدين بسفاجا بعنوان "صوموا تصحوا" للشيخ أحمد مصطفى رئيس لجنة الإفتاء بسفاجا، أوضح بها الفرق بين الصوم التطوعي والصوم المفروض وشروطه وفوائده بالاضافة إلى فقرة إشاد دينى للمنشد حسن جاب الله.

وفي بيت ثقافة الحمراوين قدمت ورشة فنية لعمل زينة رمضان للفنانة ولاء شكري بمشاركة الطلبة والطالبات، إلى جانب فقرة لاكتشاف المواهب قدموا خلالها استعراض "عليك صلاتي وسلامي يارسول الله، بالإضافة إلى فقرة اكتشاف لمواهب في الشعر.

وبقصر ثقافة أبو رماد عقدت محاضرة بعنوان "فضل شهر رمضان" قدمها مصطفى الصادق كبير معلمين بمعهد الشيخ سليم البشري بنين أبو رماد، الى جانب مسابقة ثقافية للأطفال، وورش فن وحكي متنوعة.

وشهد بيت ثقافة رأس حدربة ورشة فنية "فانوس رمضان" باستخدام ورق رسم وألوان خشب والقلم الرصاص، ونفذ قصر ثقافة الشلاتين ورشة فنية بعنوان "بيئتنا" مع الفنانة برلنتي أنور معلم أول تربية فنية باستخدام ورق كانسون، ألوان خشب، ألوان فلوماستر. وعقد قصر ثقافة حلايب محاضرة عن "فضل الصيام" تحدث بها الشيخ درناوي فرج إمام وخطيب بإدارة اوقاف حلايب.