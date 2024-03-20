الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

بلا إصابات .. السيطرة علي حريق بإحدى المدارس الثانوية بالجيزة

بوابة الوفد الإلكترونية

سيطرت  قوات الحماية المدنية في الجيزة، اليوم الأربعاء، على حريق بإحدى المدارس الثانوية بجوار المتحف الزراعي دائرة قسم شرطة العجوزة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

بلا إصابات .. السيطرة علي حريق بإحدى المدارس الثانوية بالجيزة 

البداية، كانت بتلقي شرطة النجدة بلاغ بوجود حريق في مدرسة ثانوي بالعجوزة، إذ دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء وتمكنت من إخماد النيران قبل امتدادها إلى المجاورات.

وأفادت المعاينة، بأن الحريق نشبّ داخل المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، وكانت بدايته مخلفات أشجار، وجارِ فحص مصدره.

تفاصيل سرقة فندق للكلاب شهير علي يد عاطلين في الجيزة 

كما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية امن الجيزة، اليوم الأربعاء، من جهودها للقبض على عاملين صادر لهما قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة، لاتهامهما بسرقة 30 ألف دولار أمريكي ومبلغ مليون جنيه مصري من خزينة فندق لاستضافة الكلاب.

البداية، كانت ببلاغ لأجهزة الأمن بسرقة فندق كلاب شهير، واتهام عاملين بأنهما وراء الواقعة إذ أظهرتهما كاميرات المراقبة.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان البلاغ، لإجراء المعاينات اللازمة وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وظروفها وملابساتها، واستدعاء القائمين على الفندق، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

 

 

 

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