3 مايو .. محاكمة تاجر فاكهة لاتهامه بإنهاء حياة شخص بشبين القناطر

تنظر محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، لليوم الثالث من دور مايو، محاكمة تاجر فاكهة لاتهامه بقتل شخص، وذلك لوجود خلافات مالية فيما بينهم، وعلي أثر تلك الخلافات قام المتهم بالتربص للمجني عليه وقتله بوضع قطعة قماش علي فمه، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

3 مايو.. محاكمة تاجر فاكهة لاتهامه بقتل شخص بشبين القناطر

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2786 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3018 لسنة 2023 حصر كلى شمال بنها، أن المتهم "صبري م ح"، 40 سنة، تاجر فاكهة، ومقيم السلمانية بمركز شبين القناطر، لأنه في 28 / 12 / 2022، بدائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، قتل المجنى عليه "أيمن ص ا" عمدا مع سبق الإصرار بأنه على إثر استدانته منه المبالغ مالية وتعثره في ردها عقد العزم وبيت النية على قتله، ونفاذاً لما انعقدت عليه عزائمه.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم استدرج المجني عليه إلى مكان قصى عن أعين الرقباء بزعم رد بعض المبالغ المالية المدين له وتحين الفرصة، وما أن ظفر به باغته من خلاف وأطبق على رقبته بيديه بقوة و كتم فاهه بقطعة من القماش "كوفية" - بنية إزهاق روحه - فخارت قواه وسقط صريعاً فكبل يداه و قدماه و ألقاه في مجرى مائى ستراً لجريمته على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أنه خطف بالتحيل المجنى عليه سالف الذكر بأن استدراجه بحيلة بزعم رده مبالغ مالية استدانها منه إلى مكان قصى عن أعين الرقباء قاطعاً الصلة بينه وبين زويه حتى يتمكن من إرتكاب الجريمة محل الوصف السابق على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز أداة (قطعة من القماش)، مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

حبس سائق 6 سنوات بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة،سائق بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، ، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة "الحشيش و الميثامفيتامين"، بشبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 21914 لسنة 2023 جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3317 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد س ا"، 27 سنة، سائق، ومقيم إبراهيم بك - ثان شبرا الخيمة، لأنه في يوم 22 / 8 / 2022، بدائرة ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدرا (الحشيش) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز جوهراً مخدرا (الميثامفيتامين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، أنه وردت معلومات أكدتها التحريات، وانتقلوا لمكان تواجد المتهم وبرفقته الشاهد الثاني وأجري معه عملية شراء وهمية حتى أخرج 2 كيس لجوهر الآيس المخدر فتم ضبطه واستخلص الكيسين من يده وعثر معه علي 6 أكياس ليكون المجموع 8 ثمانية أكياس لجوهر الآيس المخدر وكذا قطعتين بنيتين لجوهر الحشيش المخدر كما عثر معه على مبلغ مالي مقداره 525 جنيها وهاتف محمول، وعزي قصده الاتجار في المواد المخدرة و الهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والمبلغ المالي حصيلة تجارته.