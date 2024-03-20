نهضة مصر تتعاقد مع "أخضر" لتطوير محتوى تعليمي رقمي تفاعلي لمنصاتها التعليمية

أعلنت "نهضة مصر للنشر" عن توقيع اتفاقية تعاون مع تطبيق "أخضر"، المنصة التعليمية المبتكرة المتخصصة في ملخصات الكتب المسموعة، لتطوير محتوى تعليمي رقمي تفاعلي لمنصات الأضواء الإلكترونية التابعة لنهضة مصر. وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير تجربة تعلم حديثة وتفاعلية تساعد الطلاب على فهم المحتوى التعليمي بشكل أفضل وتنمية مختلف المهارات لدى الطلاب.

وبموجب الاتفاقية، يقوم "أخضر" بتطوير محتوى تعليمي رقمي عالي الجودة يتضمن ملخصات تفاعلية وفيديوهات قصيرة ومسلية تُقدم ملخصًا للأفكار الرئيسية للمحتوى التعليمي من خلال رسوم وأشكال تجذب انتباه الطلاب، وذلك لمراحل التعليم الأساسي.

وتمثل هذه الشراكة امتدادًا للدعم الذي تقدمه نهضة مصر للشركات الناشئة، حيث قامت الذراع الاستثماري لنهضة مصر EdVentures في الاستثمار في منصة "أخضر" في عام 2021 حتى تتمكن من التوسع في الخدمات التي تقدمها، وساعدتها على تطوير حلولها التعليمية المبتكرة، مما أدى إلى نموها بشكلٍ ملحوظ ووصولها إلى جمهورٍ واسع من الطلاب والشباب .

ويعد "أخضر" من أبرز التطبيقات التثقيفية والتعليمية في العالم العربي؛ انطلق كقناةٍ على يوتيوب في عام 2017، حيث قدم ملخصات صغيرة ومسلية للكتب من خلال رسوم وأشكال تجذب انتباه القراء. ومع مرور الوقت، تطور التطبيق ليصبح شبكة إلكترونية تضم ملخصات للأفكار الرئيسية للكتب الأكثر مبيعًا في العالم، ويقدمها بشكل مسموع ومكتوب في ١٥ دقيقة، بهدف تبسيط المعلومات ونقل المعرفة بطريقة سهلة وبسيطة للمستخدمين.

حقَّق تطبيق "أخضر" شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة، حيث بلغ عدد مستخدميه ما يقرب من مليون مشترك من جميع أنحاء العالم، ويتم استخدامه في أكثر من 173 دولة، ونتيجة لانتشاره، قامت شركة Apple بتصنيفه كواحد من أكثر التطبيقات تحميلًا من قبل مستخدمي نظام iOS، واختارته كأفضل تطبيق للحصول على معلومات تعليمية مفيدة وملخصة بشكل مختصر ومناسب للجميع.

قالت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة للنشر: "يسعدنا التعاون مع تطبيق "أخضر" لتطوير محتوى تعليمي تفاعلي لمنصات الأضواء الإلكترونية؛ حيث إننا نؤمن بأهمية استخدام التكنولوجيا لتقديم تجارب تعليمية تفاعلية ومتطورة تواكب العصر الحالي. و"أخضر" من أبرز مطوري المحتوى الرقمي التثقيفي، ونحن على ثقة بأنه سيثري محتوى الأضواء التعليمي؛ مما سيضمن لنا تقديم تجربة تعليمية فريدة وجذابة للطلاب".

وأضافت:"فخورون بدعم "أخضر" منذ البداية، ونتطلع إلى استمرار مساعدتهم وفتح الآفاق أمامهم في تحقيق المزيد من النجاح."

وأوضحت أن هذا التعاون يؤكد مختلف الفرص التي توفرها نهضة مصر للشركات الناشئة، والذي لا يقتصر على التمويل فقط، إنما يمتد إلى الدعم الفني، ونقل الخبرات، وعقد الشراكات الناجحة التي تضمن فرص النمو لتلك الشركات.

أعرب محمد أسامة المدير التنفيذي والشريك المؤسس لـ"أخضر" عن سعادته بالشراكة مع "نهضة مصر للنشر"، مؤكدًا على أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية "أخضر" في إثراء المحتوى التعليمي الرقمي باللغة العربية وجعله متاحًا وسهل الوصول إليه. وأضاف أن "أخضر" يسعى دائمًا لتوظيف أحدث التقنيات لتقديم تجربة تعليمية تفاعلية ومبتكرة تساهم في تنمية المهارات وتوسيع المدارك، وأن الشراكة مع أحد أكبر دور النشر في المنطقة تعزز من قدرة "أخضر" على تحقيق هذه الأهداف. "

وبفضل هذا التعاون الجديد، من المتوقع أن تستمر "أخضر" في تحقيق المزيد من النجاحات، وأن تُصبح أحد روَّاد مجال تكنولوجيا التعليم في المنطقة.