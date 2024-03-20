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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

السيد قنديل رئيس
السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

قدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ51 لانتصارات العاشر من رمضان المجيدة. 

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كما هنأ رئيس جامعة حلوان قادة وضباط وجنود القوات المسلحة وأبناء الشعب المصري بهذه المناسبة العظيمة.

رئيس جامعة حلوان: العاشر من رمضان ملحمة تاريخية 

وأكد رئيس جامعة حلوان أن ملحمة العاشر من رمضان ستظل شاهدة على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة البواسل، التي نستلهم منها أسمى معاني الفداء والعطاء. 

وأضاف  رئيس جامعة حلوان أن هذا اليوم العظيم هو مصدر مجد وفخر للقوات المسلحة المصرية وللشعب المصري على مر التاريخ، ووسام على صدور الشهداء الأبرار الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم من أجل الوطن.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن ذكرى انتصارات العاشر من رمضان ستظل مصدر إلهام لنا جميعًا على مر العصور والأزمان، نتعلم ونستلهم منها معاني العزيمة والإصرار وضرورة العمل بروح انتصار العاشر من رمضان للحفاظ على استقرار الوطن، كما يستلهم منها شبابنا حب الوطن وروح الفداء والتضحية والعطاء.

وتحل اليوم الأربعاء ذكرى احتفالات العاشر من رمضان الذى استعادت فيه قواتنا المسلحة أرض سيناء الغالية، وقدم جنودنا البواسل كل غالٍ ونفيس وضحوا بدمائهم الذكية لتحرير الأرض. 

وقدمت القوات المسلحة ملحمة عظيمة سطرها التاريخ ونصرا مجيدا على العدو الإسرائيلى، وانتصر الجنود المصريون بعزيمتهم وإراداتهم، ليكتبوا التاريخ بدمائهم فعبروا القناة وحطموا خط بارليف الحصين، ونجحوا في استرداد أرض سيناء المصرية.

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