انطلاق المهرجان الخيري الرابع لموظفي جامعة حلوان (صور)

نظمت إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب في جامعة حلوان، المهرجان الخيري الرابع لموظفي الجامعة.

جاء ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها جامعة حلوان تجاه منتسبيها، وفي إطار حرص الجامعة الدائم على إقامة المعارض الخيرية في إطار اهتمامها بتعزيز روح الانتماء ونشر ثقافة التكافل فى المجتمع الجامعى.

عقدت فعاليات المعرض تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وافتتح المعرض الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

منتجات معرض جامعة حلوان

معرض جامعة حلوان

واشتمل معرض جامعة حلوان على منتجات بجود عالية من ملابس وأحذية ومنتجات جلدية وغيرها، بأسعار رمزية.

وأشاد موظفو جامعة حلوان بالجهد المبذول وظهور المعرض بهذه الصورة الرائعة والمُنظمة، حيث شهد المعرض إقبالا كبيرا.

وأقيم المعرض تحت إشراف هشام رفعت أمين عام الجامعة، ومحمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وهند أبو عزيزة محمد مدير إدارة التكافل الاجتماعي.

معرض جامعة حلوان

معرض جامعة حلوان

معرض جامعة حلوان