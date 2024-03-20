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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

رئيس جامعة حلوان يكرم أسرة الشهيد البطل محمد صلاح الدين رياض

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أسرة الشهيد البطل محمد صلاح الدين رياض، الذي استشهد يوم الأربعاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٠ بسيناء تقديراً لتضحياته من أجل الوطن. 

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جاء ذلك خلال التكريم الذي نظمته جامعة حلوان اليوم بمناسبة يوم الشهيد وذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة.

حضر التكريم الدكتور حسام رفاعي، والدكتور عماد أبو الدهب نواب رئيس جامعة حلوان، والعقيد ملاك إسحاق، والعقيد حسني التميمي من مجموعة City Club، العقيد عماد حمدي مدير إدارة التربية العسكرية.

رئيس جامعة حلوان: العاشر من رمضان يجسد روح التضحية 

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن هذا اليوم العظيم يجسد روح التضحية والفداء التي غرسها أبطال القوات المسلحة في نفوس أبناء مصر، قائلاً: "اليوم نحتفل بذكرى خالدة تمثل رمزاً للبطولة والإنجاز، حيث سطر رجال مصر المخلصون ملحمة خالدة في سيناء، أعادوا من خلالها الاعتبار لهذه الأمة العريقة".

وأضاف رئيس جامعة حلوان: "لن ننسى أبداً تضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً لهذا الوطن، فدماؤهم الزكية ستظل شاهدة على عظمة هذا الشعب وقدرته على تحقيق النصر والتحدي. ونحتفي اليوم بهذه الذكرى الخالدة لنستلهم منها العزيمة والإصرار على مواصلة مسيرة البناء والتنمية في ربوع مصر الحبيبة".

وخلال تكريم أسرة الشهيد البطل محمد صلاح الدين رياض، توجه الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بالحديث لأبنائه قائلاً: "نحن في جامعة حلوان ننتظركم بأحضان رحبة لتكملوا مسيرتكم العلمية والتعليمية، وستكون أبواب جامعة حلوان وجامعتنا الأهلية مفتوحة لكم دائماً، وسنمنحكم منحاً دراسية في أي برنامج أو تخصص ترغبون به، سواء في الجامعة الحكومية أو الجامعة الأهلية، تقديراً لتضحية والدكم الغالي من أجل هذا الوطن العزيز".

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