خدمات صحية لـ 96 ألف من الشباب والطلاب بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، جهودها في تقديم الخدمات والرعاية الصحية للشباب والطلاب والتلاميذ ، حيث أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، على استمرار خدمات مديرية الصحة للطلاب من ابناء المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة .

وذلك في إطار حرص وزارة الصحة ، على سلامة ابنائها من الشباب والطلاب ، و رفع الوعى الصحي لديهم ، و تقديم الرسائل الصحية السليمة ، من جانبه ، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن إدارة السن المدرسي قامت بتقديم 96 الف و 422 خدمة صحية متنوعة للشباب ، من خدمات رعاية صحية ، وخدمات توعية ومشورة لعدد 36 ألف و 886من الشباب ، من خلال عيادات الشباب والمراهقين ، وذلك خلال شهر" فبراير" الماضي .

وأضاف ، انه تم إجراء فحص طبى شامل لعدد 41 ألف و 377 طالب ، بالمراحل التعليمية المختلفة على مستوى مدارس القطاع الريفي ، مشيراً وكيل الوزارة ، إلى تفعيل برنامج الشباب والمراهقين بعدد 11وحدة صحية جديدة، وأوضحت الدكتورة خلود محمود مدير إدارة السن المدرسي بمديرية الصحة بالمنيا ، أن عيادات الشباب والمراهقين قدمت خدماتها لعدد 36886 من الشباب ، بينهم 10036 من الذكور، و 26850 من الإناث .

حيث تم تقديم 35094 خدمات رعاية صحية ، وعدد 31491 خدمات المشورة ، بالإضافة الى تقديم 29837 ، خدمات توعية وتثقيف صحي للشباب بموضوعات مختلفة، وأضافت محمود ، انه تم تنفيذ 400 ندوة تثقيفية للتوعية الصحية ، إلى جانب المرور على 354 مدرسة لمتابعة البيئة الداخلية والخارجية للمدارس والحالة الصحية للطلاب ، مشيرةً إلي انه تم تنفيذ دورة تدريبية لعدد 22 من الأطباء والتمريض على أعمال برنامج الشباب والمراهقين .إ