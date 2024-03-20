اليوم ..قرعة دورة الألعاب الأولمبية لكرة القدم

تجري اليوم فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة قرعة نهائيات دورة الألعاب الأولمبية لكرة القدم للرجال باريس 2024 وذلك على خلفية التصنيف الذى صدر من الفيفا منذ أيام وشهد تواجد منتخب مصر فى التصنيف الثالث للقرعة ، ويتم حساب التصنيف بناء على عدد المشاركات فى الدورة وطبقا لنتائج آخر 5 نسخ من الدورة .

ويترقب منتخب مصر الأولمبي القرعة لمعرفة خصومه في دور المجموعات من البطولة.

وجاء تصنيف القرعة على النحو التالى :



التصنيف الأول

◾ فرنسا

◾بطل كأس آسيا

◾وصيف كأس آسيا

◾الأرجنتين

التصنيف الثاني

◾إسبانيا

◾نيوزيلندا

◾ الباراغواي

◾المغرب

التصنيف الثالث

◾الولايات المتحدة الأمريكية

◾مصر

◾ثالث كأس آسيا

◾مالي

التصنيف الرابع

◾جمهورية الدومينيكان

◾الكيان الصهيوني

◾أوكرانيا

◾ الفائز من رابع كأس آسيا وغينيا