اكتمال صفوف المنتخب الأولمبي بإنضمام المحترفين.. وابراهيم عادل يعود

يبدأ منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم مبارياته فى بطولة غرب آسيا التى تقام بمدينة الأحساء السعودية اليوم الأربعاء، بمواجهة نظيره الإماراتي فى تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشرة بتوقيت السعودية ، وتقام المباراة على ستاد الملك فهد.

ويشارك فى المنافسات 8 منتخبات اولمبية هى : مصر والسعودية والامارات والعراق والاردن واستراليا وكوريا الجنوبية وتايلاند من 20 إلى 28 مارس الجاري ، وتأتي البطولة الدولية لغرب آسيا ضمن استعدادات منتخبات آسيا لخوض التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بينما يستعد الفراعنة للأولمبياد.. وتقام اليوم ثلاث مباريات أخري إلى جانب لقاء مصر مع الإمارات ، حيث تقام مباراتان فى السابعة مساء بتوقيت القاهرة بين استراليا والعراق بملعب الامير عبد الله بن جلوى ومنتخبا كوريا الجنوبية مع تايلاند باستاد الملك فهد ، بينما يلتقي السعودية مع الأردن فى نفس توقيت لقاء مصر والإمارات.. هذا ويتأهل الفائزون الأربعة من مباريات اليوم إلى الدور نصف النهائي والذى يقام يوم السبت المقبل بمواجهة الفائز من مباراة مصر والإمارات مع الفائز من لقاء العراق واستراليا بينما يلتقي الفائزان من المباراتين الأخرتين وذلك لتحديد طرفي النهائي الذى سيجمع بين الفائزين بينما يلعب الخاسران من جولة الدور قبل النهائي على المركز الثالث.

المنتخب الأوليمبي المصري تحت قيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى استعد للبطولة بمعسكر مغلق لمدة ثلاثة أيام بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة شهدت تدريبات يومية بعد الافطار ثم واصل تدريباته هنا فى مدينة الأحساء أمس الأول واختتمها أمس بمران قوى كان هو التدريب الثاني الذى يشهد اكتمال صفوفه مع انضمام المحترفين الثلاثة له وهم : عمر فايد واحمد بلال مظهر ومصطفي أشرف ، وحرص د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجمال علام رئيس اتحاد الكرة على زيارة معسكر المنتخب قبل مغادرته القاهرة ودعمه ومؤازرته باعتبار أن البطولة خطوة على طريق الاستعداد الجيد لباريس 2024 ، هذا وتشهد صفوف المنتخب الأوليمبي عودة ابراهيم عادل الحائز معه على جائزة أفضل لاعب فى بطولة أفريقيا و ذلك بعد فترة غياب طويلة بسبب إصابته التى استمر علاجها أكثر من شهرين بينما يستمر غياب رمانة ميزان خط الوسط احمد نبيل كوكا لانضمامه إلى المنتخب الأول..وشهدت الأيام الماضية تركيز شديد من اللاعبين ومدربهم بحثا عن تقديم عروض جيدة فى ظل تأكيدات مستمرة من الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب بضرورة أن يحافظ هذا الجيل على ثقافة الفوز خاصة وأن هناك طموحات كبيرة ارتبطت به منذ ظهوره المبهر فى بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى أقيمت بالمغرب وحصل المنتخب على فضيتها بعد أداء قوى وممتع .