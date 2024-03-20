أمسيات الأوبرا الرمضانية| دينا الوديدي على المسرح المكشوف

تتواصل فعاليات الثقافة المصرية خلال الشهر المعظم حيث تقدم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن سهراتها الرمضانية حفلا للمغنية دينا الوديدى وفرقتها .

موعد حفل دينا الوديدي في سهرات الأوبرا الرمضانية

ومن المقرر أن يقام الحفل السبت 23 مارس على المسرح المكشوف في التاسعة والنصف مساءً.

يتضمن البرنامج لونا فنيا فريدا يمزج بين الغناء التقليدي والتراثى الشعبي مع الموسيقى الحديثة الى جانب مجموعة من أعمالها الخاصة منها سكون، تماثيل، بعد البيبان ، الحرام ، السيرة ، دواير ، العرس ، الكون ، يابدر ياللى معدى ، احسنلك تبعد ، كتر الوجع ، وحده ، تدور وترجع ، ياجنوبي ، الله باقي وغيرها. يذكر أن دينا الوديدي بدات الغناء عام 2008 من خلال فرقة "الورشة" بعدها قامت بتأسيس فرقتها الخاصة عام 2011 ، قدمت عدة تجارب مع مجموعة من الموسيقيين المميزين منهم فتحي سلامة ، وفرقة مسار إجباري ، هاني عادل وغيرهم ، كما اقامت العديد من الحفلات المميزة بمختلف الأماكن الثقافية في مصر ونجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة .

أعدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، برنامجا فنيا ثريا احتفالا بشهر رمضان المعظم، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، يضم أمسيات فنية تشمل عروضا موسيقية وغنائية متميزة ذات طابع روحاني وديني يسمو بالمشاعر والوجدان، بالاضافة إلي عروض لفرق فنية شابة متفردة مع ليالى لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية والاسلامية هذا الى جانب استمرار فعاليات برنامج الموسم الفنى للاوبرا .

تنطلق الليالى الرمضانية على المسرح المكشوف فى التاسعة والنصف مساء الخميس 21 مارس بفقرات فنية لفرقة التنورة التراثية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ويليها حفل المنشد وائل الفشني وفرقته ، وتتوالى الفعاليات لتشمل حفلات لكل من فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي ، دينا الوديدي وفرقتها ، سعد العود وفرقته ، الشيخ ياسين التهامي وفرقته ، نسمة عبد العزيز وفرقتها ، كورال صوت العاصمة التابع لكلية التربية الموسيقية .

ويشهد المسرح الكبير حفلين لكل من النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو والموزع الموسيقى عمرو سليم وفرقته بقيادة المايسترو احمد عامر وفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية .