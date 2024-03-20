ماذا قال رسول الله عن منزلة الأم (شاهد)

تحدث الشيخ موسى الفواخري، عن حسن الصحبة في الدنيا، مشيرا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما سئل عن من أحق الناس بحسن الصحبة، قال أمك، لافتا إلى أن بر الوالدين من الأمور التي أمرنا بها المولى عز وجل.

من أحق الناس بحسن صحابتي

وأضاف الفواخري خلال تقديمه برنامج «وتطمئن قلوبهم»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين سئل، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك.

الأم لها من الحق في هذا الجانب وهو حسن الصحبة ثلاثة أضعاف ما للأب

وأوضح الشيخ موسى الفواخري، أن هذا الحديث يبين فضل الأم ومنزلتها، وأن الأم لها من الحق في هذا الجانب وهو حسن الصحبة ثلاثة أضعاف ما للأب، موضحا أن المقصود بحسن الصحبة، حسن المعاشرة، والمعاملة مع الأم.



جدير بالذكر أن وزارة الثقافة تواصل تنفيذ خططها للاحتفاء بالمناسبات الاجتماعية حيث تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية بمناسبة عيد الأم لطلاب مركز تنمية المواهب

موعد احتفالات الأوبرا بعيد الأم

تقام الاحتفالات تحت اشراف الدكتور سامح صابر فصل كورال الاطفال والشباب تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار وذلك في الثامنة والنصف مساء الخميس 21 مارس بمسرح الجمهورية .

برنامج حفلات عيد الأم

يتضمن البرنامج مجموعة من الاعمال الغنائية التى تحتفي بهذه المناسبة منها احن قلب ، ست الحبايب ، امي يانور بيتنا ، امي يا أمي ، انشودة الام ، صباح الخير يامولاتي ، المدن ، نص الدنيا ، خبيز امي ، امايا يامه ، دعوتى في الفجر ، امي ثم امي .. أداء مهدى محمد ، ساندرا عماد ، إيمان منصور ، ملك منير ، أحمد فايد ، أمل خليفة ، أيتن محمد ، ملك فاروق ، محمد محمود ، حبيبة حسن ، شمس الأسواني ، مريم حنفي ، شرف أحمد ، شيماء ضاحي ، أحمد وليد ، حنين محمد ، حسام عمرو ، إيمان منصور .

نبذة عن مركز تنمية المواهب

..يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ، ويضم أقساما متعددة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة.