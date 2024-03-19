جهاز القاهرة الجديدة ينظم مسابقة الأم المثالية بهذه الشروط
أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، برئاسة المهندس عبد الرءوف الغيطي، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التقديم على مسابقة الأم المثالية، لقاطني مدينة القاهرة الجديدة لعام 2024.
وبحسب ما أعلن الجهاز، فأن التقديم اعتبار من الساعة التاسعة صباح يوم الأحد المقبل، الموافق 2024/3/24، حتى يوم الخميس الموافق 2024/03/28، على أن يتم سحب إستمارة الشروط وتقديمها بالمستندات المطلوبة بإدارة العلاقات العامة بمقر جهاز المدينة.
شروط التقديم على مسابقة الأم المثالية:
- يكون لها رحلة كفاح وعطاء إيجابية مع السمعه الطيبة .
- ألا يقل السن المتقدمه عن 50 سنه في تاريخ التقدم .
- أن تكون متعلمه وحاصله على مؤهل متوسط على الأقل .
- أن تكون زوجة لمدة 25 سنة - ويستثنى من ذلك الأرملة أو المطلقة.
- الا يزيد عدد الاولاد عن 3 وعلى أن يكون جميع الأبناء مؤهل عالى، ويُستنثى من ذلك الإبن ذوى الاحتاجات الخاصة .
- أن تكون من سكان مدينة القاهرة الجديدة وعليها أن تثبت ذلك بطاقة / إيصال كهرباء).
- الا تكون قد فازت فى مسابقات لمجلس الامناء أو لجهاز المدينة .
- يحق إلى اللجنة بعد فحص المستندات الإستبعاد لمن لا تنطبق عليه الشروط دون إبداء الأسباب.
- لا ينظر للطلبات المتقدمة قبل فتح باب القبول أو بعد الموعد المحدد للغلق.
- سيتم إخطار من توافرت فيه الشروط للمقابلة الشخصية بمقر جهاز المدينة (تليفونيا).
- من يتخلف عن الموعد المحدد له يعتبر تنازل عن حقه في التقديم على المسابقة