جهاز القاهرة الجديدة ينظم مسابقة الأم المثالية بهذه الشروط

أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، برئاسة المهندس عبد الرءوف الغيطي، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التقديم على مسابقة الأم المثالية، لقاطني مدينة القاهرة الجديدة لعام 2024.

وبحسب ما أعلن الجهاز، فأن التقديم اعتبار من الساعة التاسعة صباح يوم الأحد المقبل، الموافق 2024/3/24، حتى يوم الخميس الموافق 2024/03/28، على أن يتم سحب إستمارة الشروط وتقديمها بالمستندات المطلوبة بإدارة العلاقات العامة بمقر جهاز المدينة.



شروط التقديم على مسابقة الأم المثالية: