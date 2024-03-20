الأم المثالية الأولى بجنوب سيناء: " أتمنى أن أحج بيت الله "

وهيبة احمد حليم عبد اللطيف ٦٣ سنة الأم المثالية الاولي بجنوب سيناء قصة كفاحها منذ أن كانت طفلة لم تستكمل تعليمها واكتفت بالشهادة الابتدائية بعد وفاة والدتها للتولي مسئولية إخوتها بعد وفاة والدتها في مدينة السنطة محافظة الغربية وبعد زواجها انتظرتها رحلة كفاح اخري حيث تزوجت مدرس من بلدها كان يعمل في احد مدارس مدينة ابوزنيمة تلك المنطقة الجبليه الوعرة عام ١٩٨٢ والتي لا توجد بها آية مظاهر للحياة وسط الجبال المياه قليلة ولا يوجد محلات لبيع الخضار واللحوم او البضائع و عاشت مع زوجها في غرفة من الخشب راضية بتلك الحياة الصعبة و رزقت اربعة ابناء ولكن قست الحياة عليها اكثر عند اصيب زوجها بالكبد وتوفي تاركا لها مهمة صعبة ومعاش قليل كافحت بفتح محل صغير لتستطيع تحمل تكاليف الحياة لاربعة ابناء حتي انتهوا جميعا من تعليمهم الجامعي .

قالت وهيبة احمد حليم الام المثالية بجنوب سيناء انها جاءت من السنطة غريبة مع زوجها وانتقلت من حياة الريف الرغدة بخير الريف من خضراوات وفاكهة ومزارع خضراء إلي مكان جبلي لا توجد به مياه خضراوات، حيث كانت ابوزنيمة خالية من كل مظاهر الحياة.

مشيرة إلي انها عاشت في منزل صغير خشبي عبارة عن غرفة صغيرة وصالة ووصفت العيشة في ذلك الوقت " عيشة الرسول عليه الصلاة والسلام " التي كانت تتمني ان تعيش حياة بسيطة راضية بما قسم الله لها .

واضافت الأم المثالية إن كان الاكل يوميا معلبات او بعض السمك من البحر وتابعت الام المثالية إنه بعد سنوات من الزواج اصيب زوجها بالكبد الوبائي وتوفي منذ 18 سنة تاركا لي 4 أطفال صغار ومعاش ضئيل، مشيرة إلي انها فتحت محل صغير لبيع البقالة حتي تستطيع تعليم وتربية ابنائها.

ولكن حدث ماس كهربائي واشتعلت النيران في كل محتويات المحل وتعيش فقط علي معاش زوجها حتي تخرج ابنائها الاربعة الابن الاول وائل رجب من كلية تربية لغة إنجليزية ويعمل معلم لغة إنجليزية الابنة الثانية رانيا رجب من كلية التربية لغة عربية والابن الثالث محمد من كلية تجارة والابن الرابع احمد رجب من كلية مراقبة جودة .



وتقول الأم المثالية الأولي انها كانت تتمني أن تعيش حياة بسيطة متقشفة اقتداء بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وبالفعل عاشت حياة بسيطة مشيرة الي إن امنيتها الثانيه الحج إلي بيت الله الحرام .

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