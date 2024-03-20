كوريا الجنوبية وبريطانيا تتفقان على التعاون لتعزيز الديمقراطية

اتفق الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول" مع نائب رئيس الوزراء البريطاني "أوليفر دودن" على التعاون الوثيق لتعزيز الديمقراطية والدفاع عنها، وذلك خلال زيارة دودن لسول لحضور قمة الديمقراطية التي تستضيفها كوريا الجنوبية هذا الأسبوع.

وأشار يون - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الأربعاء إلى أن "اتفاق داونينغ ستريت" الذي وقعه مع رئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك" خلال زيارته إلى لندن في نوفمبر الماضي يمثل مرحلة جديدة في تطوير العلاقات الثنائية.

وأكد أن بريطانيا هي واحدة من 3 دول، إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا، وافقت كوريا الجنوبية معها على إجراء محادثات منتظمة اثنين زائد اثنين يشارك فيها وزراء الخارجية والدفاع، واقترح استخدام المحادثات لتحقيق المزيد من التعاون الملموس في مجالات الدفاع والأمن.

من جانبه، أوضح دودن أن البلدين يتعاونان بشكل وثيق في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك قضايا الأمن والاقتصاد والمالية والمناخ، وأن بريطانيا تولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية، وهي دولة تشارك قيمة الحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

كوريا الشمالية تصنع محرك صاروخ يعمل بالوقود الصلب

قامت كوريا الشمالية بتجربة صاروخية جديدة، حيث أفادت وسائل إعلام رسمية في بيونج يانج أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أشرف على تجربة ناجحة لمحرك صاروخ فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب.

فيما تم إجراء التجربة من قبل إدارة الصواريخ الكورية الشمالية أمس الثلاثاء في قاعدة سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب البلاد، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

ونقلت الوكالة قائلة:"تجربة أرضية لمحرك يعمل بالوقود الصلب لنوع جديد من الصواريخ الفرط صوتية المتوسطة المدى"، وُصفت بأنها "ذات قيمة استراتيجية أخرى".

وقال الزعيم الكوري الشمالي:"القيمة الاستراتيجية العسكرية لنظام الأسلحة هذا يُقدّر بأهمية الصواريخ البالستية العابرة للقارات" وفقًا للوكالة.

وكانت بيونغ يانغ قد أعلنت أواخر العام الماضي عن إجرائها سلسلة تجارب أرضية لنوع جديد من المحركات العاملة بالوقود الصلب خاصة بصواريخها البالستية متوسطة المدى.

وجاء الإعلان الأخير بعد يوم من كشف كوريا الشمالية أن كيم أشرف على تدريبات شملت قاذفات صواريخ متعددة "مجهزة حديثا وكبيرة جدا"، مع التركيز على "الاستعداد التام لدحر عاصمة العدو".

وتعد تجربة صاروخ أكثر تطورا يعمل بالوقود الصلب من الأهداف التي وضعها كيم نصب عينيه منذ فترة طويلة.

وزعمت كوريا الشمالية العام الماضي أنها اختبرت بنجاح أول صاروخ عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب، وأشادت به باعتباره يمثل انجازا رئيسيا لقدرات الهجوم النووي المضاد للبلاد.

ويقول خبراء إن الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب يمكن تشغيلها بأمان وسهولة أكثر من تلك التي تعمل بالوقود السائل، ولا تحتاج الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب إلى تزويدها بالوقود قبل إطلاقها، ما يزيد من صعوبة العثور عليها وتدميرها.