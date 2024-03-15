كوريا الجنوبية: لا نعترف بكوريا الشمالية كدولة نووية وسننزع عنها السلاح

لا يزال موقف كوريا الجنوبية ثابتًا بعدم الاعتراف بكوريا الشمالية كدولة نووية، بل وتأكيدها أنها ستنزع السلاح النووي عنها.

ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، فإن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أدلت بهذه التصريحات ردًا على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن كوريا الشمالية لديها "مظلتها النووية الخاصة" ولم تطلب مساعدة روسيا، وجاء ذلك خلال مقابلة أجريت مؤخرًا مع وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية وقناة "روسيا-1" التلفزيونية الروسية.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في تصريحات للصحفيين ردًا على سؤال عما إذا كان من الممكن اعتبار تصريحات "بوتين" بمثابة اعتراف بكوريا الشمالية كدولة نووية بحكم الأمر الواقع:"لا يوجد تغيير في موقف الحكومة المتمثل في أنها لا تعترف بكوريا الشمالية كدولة نووية".

وذكر المسؤول أن الحكومة ستبذل جهودًا دبلوماسية لنزع السلاح النووي في كوريا الشمالية بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة ودول أخرى، وكذلك مع المجتمع الدولي، وسط تصاعد التهديدات العسكرية من بيونج يانج.